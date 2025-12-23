Has sol·licitat el ‘Kit’ Digital? La Cambra t’ajuda a implementar-lo

Has sol·licitat el Kit Digital? No has esgotat el bo concedit? Apropa’t a la Cambra de Comerç i posa en marxa les solucions per a la teva empresa.
Amb les convocatòries per obtenir el Kit Digital esgotades –31 d’octubre–, l’Oficina Acelera Pyme de la Cambra de Comerç continua posant totes les facilitats perquè puguis executar correctament les solucions digitals i complir tots els requisits del programa.
En aquest context, la prioritat de l’oficina és clara: assegurar que tot el procés es faci correctament i així evitar problemes futurs derivats d’incompliments o errors administratius. Segons explica Ester Raventós, coordinadora de l’Oficina Acelera Pyme, avui dia encara hi ha un “volum molt important d’empreses que o bé estan en ple procés d’implementació de les solucions o bé han d’afrontar la fase de justificació”.
En aquest sentit, Raventós posa èmfasi a conscienciar-te que una implicació mínima durant el procés pot evitar molts problemes posteriors. L’experiència acumulada mostra que, quan no es compleixen els requisits, hi ha el risc que el conflicte acabi afectant tant l’empresa com l’agent digitalitzador, especialment si el cobrament de la subvenció queda bloquejat.
Fer-ho amb els professionals de la Cambra de Comerç de Sabadell et garanteix confiança i neutralitat. Raventós subratlla que les empreses han estat intensament bombardejades amb ofertes relacionades amb el Kit Digital, sovint amb enfocaments comercials. Davant d’això, la Cambra actua com un agent imparcial, amb l’únic objectiu que l’empresari prengui la millor decisió per al seu negoci.
Si encara no t’has decidit per la solució per implementar, tens un ampli ventall de solucions al teu abast. Alguns dels qui ho han sol·licitat i implementat han optat per solucions com la renovació d’ordinadors, en el cas dels autònoms, o en empreses mitjanes actualitzar pàgines web amb tecnologies més modernes, adaptades a dispositius mòbils i fàcilment gestionables, així com per impulsar projectes de comerç electrònic que fins ara no utilitzaven.
I a més, des de la Cambra se t’ofereix suport administratiu, ajuda en requisits i assessorament en l’elecció d’agents digitalitzadors del territori. El tracte personalitzat que ofereix la Cambra et pot permetre, també, “aprendre a gestionar certificats digitals, signar documentació electrònica o entendre millor les teves obligacions fiscals, com ara el fet que l’ajut del Kit Digital computa com a ingrés a l’IRPF i que l’IVA no està subvencionat, un aspecte que molts dels beneficiaris desconeixien”, apunta Anna M. Capdevila, assessora de l’Oficina Acelera Pyme de la Cambra de Comerç.
1.700 persones ateses
Els terminis per implementar el Kit Digital és de mig any per signar l’acord amb l’agent digitalitzador; tres mesos per implementar la solució, i un any de prestació del servei, un cop finalitzada la implementació.
A escala estatal, el Kit Digital ha concedit fins ara 860.000 ajuts, amb una inversió de 3.400 milions d’euros. A Catalunya, s’han atorgat 145.900 ajuts, que sumen 607 milions d’euros, una xifra que representa prop del 18% del total d’empreses catalanes.
Al llarg de l’any, l’Oficina Acelera Pyme de la Cambra de Comerç ha atès més de 1.700 persones, tant en assessoraments personalitzats com en jornades i tallers. Les activitats han tingut una elevada participació, amb sessions multitudinàries de més de cent inscrits i tallers molt específics per a grups reduïts, que han registrat una assistència gairebé total, evidenciant la necessitat real de suport en digitalització.