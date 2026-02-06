González-Bueno sobre el nomenament de Marc Armengol com a nou CEO: "És la persona ideal"

Relleu a la primera línia del Banc Sabadell. El terrassenc Marc Armengol és el nou conseller delegat de l’entitat a partir del mes de maig, un cop l’actual primer executiu, César González-Bueno, hagi explicat ,en el marc de la roda de premsa de presentació de resultats del quart trimestre del 2025, celebrada aquest divendres, que la seva marxa és “genuïnament de mutu acord” entre l’alt executiu madrileny i l’entitat. “Vull agrair al banc, al president i al Consell aquests anys fabulosos. Marxo feliç, satisfet i il·lusionat”, ha assegurat un dels grans artífexs de la bona marxa del Banc Sabadell dels darrers cinc anys i del resultat, juntament amb el president Josep Oliu, de l’opa del BBVA.
Sobre el seu futur, el conseller delegat, que s’acomiadarà dels accionistes en la pròxima Junta General, descarta que tingui pensat fitxar per un altre banc, però tampoc ha aclarat els seus plans de futur i ha defensat que vol retirar-se “de la primera línia executiva”. Així mateix, ha defensat que té un “enorme avantatge” que el relleu arribi per “sorpresa” perquè no hi haurà “cap paràlisi ni especulació” sobre aquesta qüestió. Sobre el relleu, González-Bueno no ha escatimat en elogis cap al terrassenc Marc Armengol, present a l’auditori de Sant Cugat del Vallès, a qui ha qualificat de “persona ideal” per ser el pròxim conseller delegat de l’entitat.
Un “bon any”, tot i l’opa
Respecte a l’any vençut, el Banc Sabadell tanca el 2025 amb uns guanys de 1.775 milions d’euros, un 2,8% menys que l’any anterior, un “bon any” tot i les “turbulències” que provoca l’opa en els resultats. Sense comptar l’aportació de la filial britànica TSB, el benefici és de 1.458 milions d’euros. La rendibilitat RoTe ascendeix fins al 14,3%. Paral·lelament, el Banc Sabadell ha anunciat que obté l’autorització del Banc Central Europeu (BCE) per posar en marxa una nova recompra d’accions per un import de fins a 800 milions d’euros, que inicia dilluns vinent, 9 de febrer. Aquesta xifra es compon de 365 milions d’euros amb càrrec als resultats de 2025, més 435 milions d’euros de l’excés de capital generat per sobre del 13%.
De cara al creixement previst per aquest 2026, tenint en compte la venda de la filial britànica, Carlos Ventura –qui a partir d’ara entra a formar part del Consell d’Administració després de ser nomenat conseller director general de Negoci a Espanya, amb responsabilitat sobre Banca d’Empreses, Banca de Particulars, Banca Privada i Xarxa– ha situat la banca d’empreses i pimes com la “joia de la corona” i una “gran oportunitat” per continuar creixent.
En el pla d’un possible creixement inorgànic amb l’adquisició d’altres entitats, González-Bueno ha descartat, de nou, aquesta possibilitat. “Ara no sembla que hi hagi res que tingui sentit”, ha defensat el conseller delegat. “La mida del Sabadell a Espanya és molt bona; els que són molt grans no ho tenen tan fàcil per créixer”. En aquesta línia, assegura que orgànicament l’entitat es troba “en un punt dolç”. Ara bé, ha apuntat que “a llarg termini és molt probable” que hi hagi operacions, però defensa que és “impossible” saber quan.