Eurecat crea una plataforma de telerehabilitació per un seguiment personalitzat de pacients

El centre tecnològic Eurecat ha desenvolupat, en col·laboració amb l’empresa catalana Doole Health, una plataforma avançada de telerehabilitació que permet que els pacients puguin continuar els tractaments des de casa i mantenir el contacte amb els equips mèdics per un seguiment “personalitzat, efectiu i continuat”.
La plataforma, sota el nom de Rehabilify, ha comptat amb la participació de l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol com ‘expertise’ clínic en l‘àmbit de la telemedicina, ha informat aquest dijous Eurecat en un comunicat. Rehabilify s’està començant a provar en fase pilot en tres centres hospitalaris d’Espanya, Irlanda i Portugal, i està previst que es comenci a comercialitzar a partir de gener del 2026.
La seva finalitat és “millorar la cura dels pacients i dotar de més eines als professionals sanitaris mitjançant la interacció digital”- Ho fa a partir d’un sistema de gestió de dades per professionals, una aplicació mòbil per pacients i un entorn per desenvolupadors de tercers, que ofereix un ecosistema “obert, escalable i interoperable”. El director de Digital Health d’Eurecat, David Marí ha explicat que “el gran element distintiu” de Rehabilify és la flexibilitat en l’agregació de solucions de rehabilitació, que es gestionen a través d’una plataforma única.
El projecte ha comptat amb el finançament del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, en el marc d’un procés de compra pública precomercial (PCP). El director general de Doole Health, José María Ruiz, ha assenyalat com l’empresa aposta per un model “obert i interoperable” que accelera la incorporació de serveis digitals.