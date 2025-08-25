Ripollet suma un nou supermercat

El grup agroalimentari bonÀrea Agrupa ha inaugurat l’ampliació de l’establiment del carrer Nou, 47, de Ripollet. El nou establiment augmenta la seva superfície de venda fins als 245 metres quadrats, un increment de 151 metres respecte a l’anterior local, després d’haver tancat temporalment el passat 14 de juliol. Amb aquesta reforma, la companyia ha canviat el format de la botiga, passant de ser un comerç petit a convertir-se en un supermercat.
El grup agroalimentari continua reforçant la seva presència pel territori català, on ja compta amb 44 botigues al Vallès Occidental i 294 a la província de Barcelona. Joan Perella, responsable d’Expansió i Obres de botigues bonÀrea, destaca que l'ampliació busca "oferir una experiència de compra més completa, còmoda i adaptada a les necessitats actuals dels nostres clients. Hem aprofitat la reforma per actualitzar la imatge de la botiga, dotant-la d’un estil més modern i fresc, i per millorar-ne l’accessibilitat amb una nova rampa d’accés més pràctica”.
El nou establiment ofereix, aproximadament, 2.400 productes. Així mateix, la botiga dona feina a un total de set treballadors i el seu horari comercial és de dilluns a dissabte de 9h a 21h, i diumenges i festius de 9h a 14h.