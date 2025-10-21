Unes 200 persones paralitzen la Gran Via per protestar contra la fusió de dues escoles a Ripollet

Més de 200 manifestants vinguts des de Ripollet s'han concentrat aquest dimarts als Serveis Territorials a Sabadell per protestar contra la proposta d'Educació de fusionar dues escoles del municipi vallesà. Famílies, docents i sindicats de la comunitat educativa s'han citat durant la jornada de vaga amb l'objectiu de paralitzar les intencions del Departament, que de cara al curs 2027-28 vol que els centres Francesc Escursell i Anselm Clavé unifiquin la seva activitat.
Abans de les onze, el col·lectiu ha arribat a la ciutat amb pancartes contra la fusió i a favor d'una educació pública de qualitat. Després d'uns minuts amb crits i proclames sorolloses a l'arribada dels responsables a l'edifici, els manifestants han envaït la Gran Via en els dos sentits, tallant el trànsit. Durant gairebé una hora, la circulació de vehicles ha quedat aturada, mentre els presents exigien frenar els canvis, que afectaran dos centre d'alta i màxima complexitat. "Diem no a la fusió i el tancament d'escoles públiques a Ripollet. El Departament ens ha dit que té les seves propostes, basant-se en números i estudis. Però volem fer veure que les decisions són més que números. És una oportunitat de millorar la qualitat educativa de Catalunya. Diuen que lluiten contra la segregació, però aquesta decisió suposa tot el contrari", defensava David Garcia, membre de l'AMPA Escursell i representant de les famílies.
Les alternatives arribaran a la taula de debat. Baixar ràtios és una de les opcions, davant el que consideren "manca de voluntat política" per afrontar la qüestió. En la mateixa línia, Núria López, mestra de l'escola Anselm Clavé, sosté que hi ha altres vies que evitin el que consideren un tancament d'escoles encobert i una reducció de l'oferta. "Les dades demogràfiques són reals, no només a Ripollet. Les propostes atenen aquesta realitat, una natalitat més baixa prevista pels pròxims anys. No s'estan prenent seriosament les nostres propostes, ni les estudient amb suficient rigor. És Serveis Territorials qui decidirà si es fa o no", ha dit, interpel·lant directament Educació.
La jornada ha comptat també amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Luís Tirado, a més del regidor d'Educació local, Óscar López. "Esperem que aquest acte i la reunió del dilluns serveixin. Tothom ha fet les seves propostes i s'han de valorar a la mesa de participació prevista el pròxim 5 de novembre. Després es convocarà la Taula Local de Participació, abans de final d'any, quan s'haurà de prendre una decisió definitiva. Des del consistori estem al costat de les famílies, fem tot el que podem com a Ajuntament", sosté l'alcalde després que portaveus d'entitats i docents considerin que no han fet la força suficient per traslladar a Educació la negativa de cessar l'activitat en una de les escoles.
Poc abans de les dotze, el grup ha desallotjat l'asfalt i ha tornat a les portes de l'edifici. Representants sindicals, de les AFA i del personal docent, han llegit un manifest, amb el missatge que "l'escola pública no es ven. Es lluita i es guanya". Entre crits de "l'escola pública no es toca" i "la fusió no és la solució", els integrants confien que la mobilització serveixi per modificar el plantejament actual. Les famílies volen mantenir l'oferta com fins ara i ho han fet saber amb pancartes: "És un tancament, no és una fusió" i "Ansolm Clavé i Escursell es queden" eren alguns dels textos que s'han deixat veure.
Educació justifica l'eventual fusió
El Departament d'Educació justifica la possible unió de les dues escoles per la baixa natalitat prevista al municipi. Les dades demogràfiques que preveu l'IDESCAT determinen que en els pròxims anys hi haurà menys menors per escolaritzar al municipi, seguint una tendència que ja s'ha detectat en aquest curs. Segons van apuntar fonts d'Educació, la baixa natalitat a Ripollet es reflecteix ja en el curs present i les xifres ho demostren: mentre en el curs 2019-2020 s'hi van matricular 426 alumnes a l'Escursell, enguany ho han fet 239. Un fet similar ha passat al Clavé, que ha passat de les 441 matrícules el curs 2019-2020 a les 278 aquest any. Això suposa que, sumant els dos centres, s'ha passat d'una matrícula el curs 2019-2020 de 867 alumnes a uns 517 aquest curs.
Els arguments no convencen ni famílies ni professors. La previsió, avisen, és continuar fent soroll i no aturar-se. En el pròxim ple de Ripollet, el 30 d'octubre, tenen previst tornar a alçar la veu. Ja al novembre, no descarten repetir la mobilització a la seu d'Educació a Barcelona. Venen setmanes calentes.