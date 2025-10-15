Una perillosa fugida de matinada amb un cotxe robat acaba amb diversos policies ferits

La Policia Local de Ripollet, juntament amb els Mossos d’Esquadra, van detenir tres homes entre 20 i 30 anys implicats en el robatori d’un vehicle. Entre tots tres acumulen 78 antecedents policials. Els fets van començar cap a les 3 de la matinada del passat 9 d'octubre, quan la Policia Local va rebre un avís pel robatori d’un vehicle estacionat a la via pública. Una patrulla va localitzar el cotxe sostret i, quan els seus ocupants es van adonar de la presència policial, van iniciar una fugida, començant una perillosa persecució a gran velocitat que va travessar diversos municipis de l’àrea metropolitana.
Durant la fugida, els sospitosos van realitzar maniobres extremadament perilloses, desobeint senyals de trànsit, envaint carrils contraris i posant en greu risc la seguretat viària. La persecució va finalitzar a Cerdanyola del Vallès, on els agents van aconseguir interceptar el vehicle i detenir-ne els tres ocupants després d’un forcejament.
Durant la inspecció del vehicle, els agents van localitzar a l'interior diversos objectes habitualment utilitzats per robar vehicles, cosa que reforça la hipòtesi que els detinguts podrien estar implicats en altres fets delictius. La investigació continua oberta.
Com a resultat de l’operatiu, tres agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra van resultar ferits lleus i un altre amb pronòstic reservat. Els tres detinguts han estat posats a disposició judicial. Se’ls imputen els delictes de robatori de vehicle, conducció temerària, lesions, danys, atemptat contra agents de l’autoritat i conducció sense permís.