Retards al transport públic i col·lapse a diverses carreteres per la vaga general

La vaga general d'aquest dimecres 15 d'octubre per reivindicar la fi del genocidi patit a Gaza ha causat diverses afectacions a la mobilitat vallesana, arran d'una alteració en el trànsit i en el transport públic. El Servei Català de Trànsit ha alertat a primera hora d'aquest matí a través del seu compte d'X que hi havia aturades o una circulació congestionada a l'AP-7 a causa de la manifestació que s'ha dut a terme a la carretera catalana de més afluència. La retenció ha arribat a generar més de cinc quilòmetres de cua, tot i que durant tota l'estona hi ha hagut un carril obert, que ha deixat passar en compte gotes els milers de vehicles que s'han acumulat a la via. Poc després de les 9 h, però, Trànsit ha informat que la circulació a l'AP-7 s'ha normalitzat.
D'altra banda, el matí ha estat complicat al servei de Rodalies. Segons han informat des de l'operadora, hi ha hagut diverses demores a més d'un servei de la línia R4. S'han registrat retards de fins a 35 minuts, al tren que va des de l'Estació Nord de Terrassa fins a Sant Vicenç de Calders i està agreujant la freqüència habitual dels combois de Rodalies. Des de l'empresa, ja van advertir que s'adherien a la vaga i que hi hauria serveis mínims, cosa que ha generat un seguit de queixes a les xarxes socials, arran dels "constants retards" del servei de tren. Davant d'això, han assegurat que "patim supressions puntuals durant l'inici de la jornada de vaga i estem comunicant els trens afectats a les estacions al canal específic de línia a X i al nostre compte de WhatsApp".
Respecte al servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, tot funciona segons el previst, dins de l'alteració establerta per complir amb els serveis mínims del 66%. Des d'FGC van emetre un comunicat especificant les afectacions de les aturades, amb dos de cada tres trens en funcionament, i estan complint els horaris sense afectacions a cap línia, fins al moment.