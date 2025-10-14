Afectacions per la vaga general del 15 d'octubre

La Generalitat de Catalunya ha fixat els serveis mínims per a la vaga general del 15 d’octubre, convocada per diversos sindicats, que van del 25 al 95% en funció del sector. En un decret signat pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha determinat que en l’àmbit sanitari, per exemple, hi haurà “normal funcionament” de les urgències i les unitats especials i la garantia dels tractaments de radioteràpia i quimioteràpia i l’atenció quirúrgica inajornable “derivada de l’atenció urgent i greu”. En canvi, el departament ha marcat un 66% per a tot el servei del transport de viatgers, excepte el de persones amb discapacitat.
En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha emès un comunicat a les xarxes socials especificant les afectacions de les aturades, amb dos de cada tres trens en funcionament. Pel que fa a Rodalies, les plataformes d'usuaris reunits en les últimes hores amb la companyia, Territori i Adif han retret als responsables de Renfe que no hagin publicat encara els horaris dels serveis mínims de la vaga general en solidaritat amb Palestina.
Pel que fa a transport de mercaderies, el departament de la Generalitat ha puntualitzat aquelles “imprescindibles” per abastir els establiments sanitaris i farmàcies i que “per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores”. En l'àmbit educatiu, ha fixat un 50% de les plantilles en llars d’infants i educació especial (3 a 16 anys), mentre que a secundària un docent per cada tres unitats i dos docents per cada quatre unitats a infantil i primària.
En matèria d’assistència i serveis socials ha fixat, entre d’altres, un 85% del personal de teleoperadors i assistencial, funcionament normal de la restauració en centres de dia i 50% en la resta. També ha concretat en ajudes a domicili els serveis urgents, necessaris i inajornables.
El decret també ha determinat que la recollida dels difunts fins a les sales de refrigeració funcionin al 85% i que es garanteixi el trasllat a les sales de vetlla i al cementiri o incineradora.
Pel que als mitjans de comunicació, el decret ha precisat que la ràdio i la televisió públiques hauran d’elaborar el 50% dels continguts habituals dels seus canals. Tot i això, ha puntualitzat que “en cas que es produeixi una emergència per a la població” caldrà fer l’emissió de “la informació necessària”.