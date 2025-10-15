Comença la millor òpera, des de Sabadell

Embolics entre criats i nobles, un mariner que vaga eternament buscant la redempció en una estimada fidel, una sacerdotessa atrapada entre l’amor i la traïció i una cortesana que és víctima de les convencions socials. La 38a temporada de la Fundació Òpera a Catalunya arriba carregada d’històries a explicar amb algunes de les composicions més belles que s’han creat mai. La primera s'estrena aquesta setmana a la Faràndula, Les noces de Fígaro, de Mozart, que es podrà veure el 15, 17, 19 i 21 d’octubre. El novembre vindrà el primer Wagner de la història del cicle, L’holandès errant; després Norma, de Bellini; i finalment La Traviata, de Verdi.
La Faràndula estava pràcticament plena, en línia amb les esplèndides xifres d’assistència la temporada passada al teatre sabadellenc, amb una mitjana d’ocupació del 92%. Ningú no es volia perdre una joia com aquesta dirigida musicalment per Daniel Gil de Tejada i escènicament, per Miquel Gorriz, amb escenografia de Pau Monterde i vestuari d’Eva Selma. “És teatre dinàmic, intrigant i amb una trama trepidant amb la música refinada de Mozart, una absoluta obra mestra”, apunta el director artístic de la FOC, Jordi Torrents. En el mateix sentit s’expressava al D.S. la soprano sabadellenca María Hinojosa, en el rol de la Contessa d’Almaviva: “És una òpera amb el ritme i l’èmfasi de la comèdia teatral, el públic es divertirà”. Torrents, a més, destaca que s’ha aconseguit formar dos equips artístics de molt nivell, molt treballats escènicament i totalment equilibrats”.
Les noces de Fígaro, basada en el llibret de Lorenzo da Ponte, situa la trama a prop de Sevilla, el segle XVIII. Amb el dret de cuixa abolit, el compte busca la jove i atractiva Susanna, cambrera de la comtessa i promesa amb Fígaro, el criat del comte. “Va ser estrenada 3 anys abans de la revolució francesa. Tot i ser censurada, manté una càrrega molt important de crítica social contra la noblesa”, relata Torrents.
S’ha volgut mantenir l’època original de l’obra. Si es fan invents, han de ser per millorar, ve a dir el director artístic sabadellenc. Els decorats i el vestuari s’han renovat respecte la darrera vegada que es van representar Les noces de Fígaro, 10 anys enrere.
És un tret de sortida il·lusionant per una temporada que farà atracar el vaixell fantasma de L’holandès errant, de Wagner, a la Faràndula, el 28 i 30 de novembre i 2 de desembre. Una òpera que comptarà amb projecció digital com a escenografia, una novetat que mantindrà intrigat el públic operístic fins al dia de l’estrena. Un reclam per als joves, que poden accedir a qualsevol localitat del teatre per només 10 euros.
La nova temporada oferirà 49 funcions en 13 ciutats. El director general de la FOC, Òscar Lanuza, destaca que s’hi portarà programació de qualitat, preus assequibles i un llenguatge i una posada en escena que, sense renunciar a la innovació, connectarà amb un públic. que en moltes ocasions s’acostarà per primera vegada a una òpera.