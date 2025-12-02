L'Hotel Urpí serà escenari de la sèrie sobre Ferran Adrià a Netflix

L'Hotel Urpí torna a ser l'escenari d'un rodatge cinematogràfic. Aquesta setmana s'ha omplert de càmeres, operaris i actors per gravar una de les escenes de la pel·lícula Gènesis, una coproducció catalana que s'estrenarà a 3Cat la tardor de 2026 i que després farà el salt a Netflix. Serà una sèrie sobre la vida i la revolució gastronòmica que va protagonitzar Ferran Adrià, basada en fets reals però amb llicències creatives que descobriran secrets sobre la vida del xef, que en el camí cap a l'èxit no es deslliura de conflictes i enfrontaments. Estarà encapçalada per Mónica López, Miquel Fernández, Ivan Massagué i Carlos Cuevas.
La gravació dura aquesta setmana tres dies, de dilluns a dimecres. Segons ha pogut saber aquest diari, el rodatge s'ubica a la sala de l'hotel dedicada als esdeveniments d'empresa i a les celebracions privades. S'hi recrea un gran esdeveniment que va succeir durant l'espai temporal que abraça la sèrie: des dels anys 80, quan Ferran Adrià entra a El Bulli i coneix Juli Soler, fins al nomenament del restaurant com el millor del món. Dilluns vam veure operaris entrant a la sala de l'hotel des del carrer Sant Maties i decorant amb quadres la sala.
Un altre dels fils de la sèrie conduirà per la vida de Glòria Canabach, una crítica gastronòmica que, marcada per la culpa, retorna dels Estats Units després de la mort del seu pare. Amb la seva neboda Lola obrirà el seu restaurant familiar, que l'ajudarà a sanar ferides. Gènesis, dirigida per David Pujol, és una producció de Minoria Absoluta i Fishcorb Media.
L'Urpí també es convertirà el 2026 en el Hard Rock Cafe. Fa un mes hi va aterrar el rodatge del film Cronos, que recrearà l'atemptat del 17-A a Barcelona amb Diana Gómez com a protagonista en el rol de responsable de comunicació dels Mossos. En el passat, el restaurant de l'hotel ha estat una cafeteria amb encant de París, a Wolfgang; un bar per a l'humorista Eugenio –interpretat per David Verdaguer– a Saben Aquell; i un hotel andorrà a la sèrie Félix.
Per què a l'Urpí? L'hotel s'ha distingit entre el sector audiovisual per oferir facilitats, bon tracte i un clar avantatge econòmic respecte a Barcelona. I encara hi ha un factor més, l'encant i l'autenticitat que conserven l'hotel sabadellenc, amb 120 anys d'història.