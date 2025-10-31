L'Hotel Urpí recrea el Hard Rock Cafe a la pel·lícula sobre l'atemptat del 17-A

La cafeteria de l'Hotel Urpí de Sabadell s'ha convertit durant unes hores en el Hard Rock Cafe de Barcelona. El rodatge de la pel·lícula documental Cronos, sobre l'atemptat del 17-A, ha anat a parar a la ciutat per recrear un dels centres operatius que la policia va improvisar immediatament després que es produís l'atropellament massiu, amb 14 morts i més d'un centenar de ferits. Desenes de persones, entre actors, tècnics i figurants, s'han desplegat al mític establiment sabadellenc per escenificar aquells moments plens de desconcert, ràbia i frustració. El punt de control en el restaurant de la cadena americana va servir perquè les forces de seguretat intercanviessin informació amb autoritats polítiques durant tot el dia.
La pel·lícula serà protagonitzada per una sabadellenca –d'adopció–, l'actriu Diana Gómez, qui encarnarà la responsable de comunicació de Mossos. L'acompanyaran Enric Auquer i Mònica López, sota la direcció de Fernando González Molina. Està produïda per Nostromo Pictures, Beta Fiction Films i Hogar Producción AIE, en coproducció amb 3Cat i amb la participació de RTVE i Movistar. El rodatge va començar el 18 d'octubre a Barcelona, especialment focalitzat en la Rambla. La cinta, que agafa el nom de l'operació policial que va durar 124 hores, s'estrenarà a les sales de cinema el 2026.
Que la productora esculli l'Urpí, i no el Hard Rock Cafe, on realment van succeir els fets, obeeix a les facilitats logístiques que ofereix l'hotel, a més de ser evidentment una possibilitat més econòmica. Tot i que el servei de restauració va haver de tancar durant el dimecres, no va afectar els clients que s'allotjaven a l'hotel.
Per què la cafeteria de l'Urpí és tan cinematogràfica?
La cafeteria de l'Urpí torna a tenir una cita amb el cinema a principis de desembre. L'hotel acollirà una pel·lícula documental sobre el Bulli, de la qual encara no han transcendit detalls. L'establiment sabadellenc, però, no replicarà el restaurant.
Darrerament, hem vist l'Urpí a Wolfgang, protagonitzada per Miki Esparbé i Jordi Catalán, en què es reproduïa una cafeteria amb encant de París. La directora d'art del film se'n va enamorar perquè hi veia les cafeteries dels anys 80 on les senyores quedaven per berenar o hi portaven els nets.
També va aparèixer el 2023 a Saben Aquell, amb David Verdaguer interpretant l'humorista Eugenio i Carolina Yuste, a la Conchita, la seva dona. Abans, el director Cesc Gay hi va portar la sèrie Félix, en què es reproduïa un hotel andorrà. Es va estrenar el 2018.
No només són les facilitats, el bon tracte i l'avantatge econòmic respecte a Barcelona, també és l'encant de l'establiment el que atrau les productores audiovisuals. Els bancs entapissats, les taules fixades a terra i flanquejades per llums, les baranes sinuoses, el vitrall geomètric de colors. Cada vegada queden menys llocs a la ciutat amb tanta personalitat que mantinguin viva amb aquesta essència del segle passat.