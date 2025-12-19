Com seria un disc 'frankenstein' de Nadal només amb músics de Sabadell?

Un disc que recopilés cançons de Nadal d’artistes sabadellencs seria un frankenstein musical, un autèntic disbarat sense cap mena de coherència estilística ni temporal. Però no per això deixa de ser divertit l’experiment de recopilar en un àlbum fictici el patrimoni musical nadalenc de Sabadell. Albert Pla i el Llaminer? Les Macedònia i Flashy Ice Cream? La banda sonora del dinar de Nadal serà ben variada.
El disc comença amb Nadal, de Luand, una balada vitalista i ensucrada de 2020per asseure a tothom a taula de bon humor.
Canvi de registre radical. Triquell ho rebenta tot a Cringemass (2023), en què es queixa del “puto fred”, ironitza sobre cantar “a un tronc inanimat” i critica el consumisme: “Rebentem-nos un regal”. Continuem a la taula electrònica dels joves. Hi tenim de ressaca Flashy Ice Cream i 31FAM, que amb Mushka s’han fet una gran festa de música urbana a la cançó Rafa Nadal.
Albert Pla lloa la figura més nostrada del pessebre a la sensacional nadala El caganer, de 2009, que canta amb Gerard Quintana, Manel, Estopa, Joan Miquel Oliver i Quimi Portet. Igualment fantàstica és Malson Abans de Nadal, de 2009, amb l’harmonia de Carles Belda a l’acordió i una mirada costumista i desencisada: “Saps que ella no vindrà. La vida no és com un anunci”.
És molt més amorosament optimista Aquí no sobra ningú, en què Xavi Vidal canta amb Falsterbo i Toni Xuclà. “Un nou Nadal fa més curta la distància que et manté tan lluny d’aquí”. Canvi de xip. Ens posem tradicionals amb la versió de Sergio Dalma d’El tamborilero, cantada el 1991 a RTVE. I per a molts no pot faltar per acomiadar l’any el Festival de valsos i danses, que l’Orquestra Simfònica del Vallès va enregistrar el 1995.
El moment per a la canalla vindrà amb Torna a ser Nadal, de les castellarenques Macedònia, de 2015. I és el tema per excel·lència d’aquests dies a Sabadell –hi ha moltes famílies que necessitaran descansar d’escoltar-la– Somriu al Nadal, del Llaminer. Per encarar l’any 2026, recuperem Serem més forts, que Laura Escanes va cantar amb Miki Núñez a les campanades passades.
Ves a saber, potser el disc de nadales de Sabadell, per heterogeni, seria un èxit de consens a moltes famílies.