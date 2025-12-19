VÍDEO | Els secrets de l’olor de canyella del Nadal a Sabadell

Si aquests dies passejar pel centre o pels barris de Sabadell deixa una sensació diferent, no és només per les llums, els arbres de Nadal o l’univers del Llaminer. Hi ha un altre element, més subtil però present: l’olor de canyella que ja impregna alguns punts de la ciutat i que forma part del Nadal sabadellenc.
Com s’aconsegueix? Qui i com s’aplica? El producte ho apliquen de forma recurrent els operaris de Smatsa coincidint amb el procés de neteja viària dels carrers Per a aconseguir aquesta aroma hi ha un producte que s’utilitza dins la neteja ordinària de l’espai públic, que està aromatitzat. Segons explica la tinenta d’alcaldessa, Mar Molina, “es tracta d’una barreja de desodoritzant amb aigua”, un tipus de producte amb el qual l’Ajuntament ja treballa des de fa anys. El producte es dilueix amb aigua i es posa als punts nadalencs de la ciutat amb una mànega que reparteix el producte. La novetat no és el sistema, que ja s’aplicava abans, sinó l’essència: aquest Nadal, la ciutat fa olor de canyella. I tot, subratlla Molina, “complint estrictament la normativa europea vigent”.
El procediment és discret. Cada dia, a les zones on el Nadal batega amb més força — on es troben els espais del Calendari d’Advent, el pessebre monumental, la fira de Santa Llúcia i els arbres il·luminats a diferents barris de la ciutat–, el producte es dilueix amb aigua i s’aplica durant les tasques habituals de neteja. Les màquines de Smatsa hi passen com sempre, però ara acompanyades de bidons que els operaris porten a l’esquena o sobre bicicletes, ruixant l’aroma als punts clau de la celebració. “És un element més per viure una experiència el més completa possible del que significa el Nadal”, explica Molina. “És un element com la il·luminació, la decoració dels carrers, la caseta del llaminer, els photocall... que vol contribuir a gaudir de la transformació de l’espai urbà durant aquests dies”, afegeix la tinenta d’alcaldessa.
L’aroma s’integra dins el sistema habitual de neteja viària, sense sobrecost, i amb una intensitat modulable. I és que els productes de neteja incorporen opcions aromàtiques de tota mena: transporten a la primavera, a l’estiu... o al Nadal.