Manuel Bustos admet malversació de fons públics i no haurà d'ingressar a la presó

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a sis mesos de presó l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos per malversació de fons públics per una de les peces de l'anomenat 'cas Mercuri' de corrupció, la relativa a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Bustos ha acceptat aquest divendres els fets, en una vista davant del tribunal, juntament amb el delicte i la rebaixa de pena, ja que inicialment s'enfrontava a dos anys i un mes de presó. Bustos, la seva dona i dos acusats més, un com a partícip a títol lucratiu, havien de ser jutjats per un tribunal popular a partir del gener. Amb la conformitat de totes les parts, el judici no es farà i la sentència ja és ferma. No hauran d'ingressar a la presó.
La sentència considera provat que Bustos i l'exsecretari general de l'entitat municipalista Adolfo Moreno haurien autoritzat despeses de caràcter personal o privat que es van abonar a través de la federació, com àpats en restaurants, compra d’embotits, aparcaments o combustible per al cotxe particular, entre altres. En total, Bustos hauria gastat indegudament 5.565 euros; Moreno, 860 euros, i la dona de Bustos, 252 euros. El tribunal també els condemna per la subvenció de 24.000 euros que es va atorgar a la Fundació ACSAR, que s’hauria destinat a retribuir al responsable del Casal Latino de Sabadell, que era afí al PSC. A banda, també s’haurien detectat factures per treballs d’assessoria externa injustificats o inexistents.
Per tot això, Bustos ha estat condemnat a sis mesos de presó i 13 d'inhabilitació per càrrec o feina pública en l'administració local per malversació continuada de fons públics, amb l'atenuant de dilacions indegudes, en comptes dels 25 mesos de presó inicials. L'exsecretari de la FMC Adolfo Moreno ha estat condemnat a la mateixa pena pel mateix delicte. L'Audiència els suspèn l'ingrés a la presó durant tres i dos anys respectivament amb la condició que no delinqueixin durant aquest temps. La dona de Bustos i exassessora de comunicacions de l'FMC, ha estat condemnada a 23 dies de presó, substituïbles per una multa de 550 euros com a cooperadora necessària del delicte de malversació. L'Audiència també sentencia l'entrega a l'FMC de les quantitats ja consignades pels tres acusats: 13.692 euros de Bustos, 8.860 de Moreno i 126 de la seva dona, així com 8.000 euros de José Antonio Cabanillas, partícip a títol lucratiu com a director general de la fundació Acsar.