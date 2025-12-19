Cap de setmana passat per aigua a Sabadell

Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental han viscut una setmana marcada per la inestabilitat, amb núvols que han descarregat amb força en els últims dies. Després d'una petita treva entre dimecres i divendres, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a un nou episodi de tempestes a casa nostra. Els ruixats s'esperen durant aquest dissabte, des del matí i fins a la tarda. El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja, amb aiguats que poden deixar més de 100 litres en 24 hores a l'àrea afectada pel temporal. L'alerta s'estén per tot el litoral i prelitoral català. A mesura que passin les hores, es desplaçarà cap al nord del país.
Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat des del divendres al vespre i, sobretot, dissabte. Les tempestes s'esperen principalment a les comarques de Barcelona i Girona i les acumulacions d'aigua poden ser "importants en poca estona". En aquest sentit, no es descarten episodis com el de dimarts a Badalona, on hi va haver inundacions a carrers i baixos. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, demana "molta prevenció i molta vigilància", tenint en compte que és Nadal i hi ha activitats a l'aire lliure. De cara a la setmana vinent preveuen una nova pertorbació acompanyada d'aire fred, que comportarà mínimes més baixes del que tocaria per l'època.
"Si veiem que comença a ploure i al municipi tenim un tren de Nadal que fa voltes, doncs aturem-lo, no és el moment que estigui funcionant", ha exemplificat Solé. Protecció Civil ja ha enviat recomanacions als ajuntaments advertint-los de la previsió meteorològica. Així mateix, no ha descartat que s'enviïn missatges ES-Alert a la població en cas que sigui necessari, és a dir, si les tempestes afecten una zona "àmplia" i de manera "perllongada". El cap de Predicció i Vigilància del Meteocat, Santi Segalà, ha detallat que hi ha una "probabilitat alta" que les pluges superin els 20 mil·límetres en 30 minuts. També ha avisat que les tempestes poden ser "estàtiques en algun sector" i, fins i tot, es poden "retroalimentar". El "dia central" serà aquest dissabte i l'episodi s'allargarà fins a la matinada de diumenge.
Glaçades a l'interior la setmana que ve
Pel que fa a la setmana que ve, arriba una pertorbació atlàntica provinent del nord, que no comportarà una "fredorada extraordinària", però sí que les temperatures "baixaran força" i poden provocar glaçades a l'interior. "El fred, com a mínim, està assegurat", ha afirmat Segalà. També hi podria haver noves precipitacions i la cota de neu pot baixar "puntualment" per sota dels 800 metres. "Hem d'estar pendents de les actualitzacions, per ara els models ens indiquen que hi ha molta dispersió i incertesa de cara a la setmana vinent, setmana de Nadal i de Sant Esteve", sentenciava Segalà.