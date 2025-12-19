ARA A PORTADA
Les escoles concertades de Sabadell fan pinya: "Tenim plantilles del 1995 per a la complexitat del 2025” Sergi Gonzàlez Reginaldo
Ensurt pel desallotjament del QWellness de Sabadell a causa d'un incendi a la sala de màquines Redacció
Javi Morcillo: “Fernando Torres m’ha sorprès molt, és sincer perquè ha estat a la nostra pell” Sílvia Fernández Sequero
Els Mossos frustren un nou intent d'ocupació a la Plana del Pintor
Els ocupes ja havien intentat accedir a l'immoble fa unes setmanes