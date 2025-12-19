ARA A PORTADA

Sabadell

Els Mossos frustren un nou intent d'ocupació a la Plana del Pintor

Els ocupes ja havien intentat accedir a l'immoble fa unes setmanes

  • Mossos d'Esquadra al carrer Forcanada de Sabadell, en imatge d'arxiu -
Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 13:44

Els Mossos d’Esquadra han frustrat un intent d’ocupació d’un edifici situat al carrer Forcanada, 3, al barri de la Plana del Pintor. Un grup de persones estava intentant entrar de manera il·legal a un immoble, després que es frustrés l'intent a principis de desembre. De mateixa matinada, els agents s’hi van desplaçar amb cinc furgons per a evitar l'ocupació. Fonts de la policia catalana, però, asseguren que les persones implicades han abandonat voluntàriament l’edifici i no s’han registrat incidents.

No és la primera vegada que passa a la zona: a principis de desembre, els Mossos també van evitar una ocupació en aquest mateix immoble, fet que havia generat preocupació entre els veïns del barri. Diversos residents, com la Francisca, explicaven que últimament estaven espantats, ja que diversos grups semblaven competir per accedir a l’edifici, que estava tapiat. Segons Francisco Javier, “van intentar entrar tot i que la propietat havia col·locat una porta antiocupes”.

 

