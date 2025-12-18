La CavaUrpí més sabadellenca amb Carles Belda, Xavi Vidal i Eric Alés

La temporada cultural de la CavaUrpí és un bon motiu per esperar amb ganes l'any 2026. La sala cultural privada programa de gener a juny 25 artistes, la meitat dels quals sabadellencs, i la resta cares conegudes del panorama musical i tributs de qualitat a bandes icòniques.
Manu Guix estrenarà la temporada el 23 de gener amb un dels seus imprevisibles concerts de repertori flexible, que adequa a les peticions del públic. "És capaç de fer un tango, Coldplay, Elton John... Té una memòria antològica i una oïda absoluta", explica el promotor Pere Urpí, al capdavant d'UiU Promotors. L'artista sumarà el seu 25è concert a la CavaUrpí, on sempre arrossega un grup de fans que ja ha esgotat moltes entrades. Hi actuarà una segona vegada durant la temporada el juny. Un altre dels grans concerts de la temporada serà el d'Andrea Motis, en aquesta ocasió acompanyada del guitarrista brasiler Jurandir Da Silva, el 23 de maig.
"Són dos artistes fidels de la casa que recorden com els vam tractar quan tot just començaven", comenta Urpí. També hi tornaran Dani Nel·lo, Lluís Coloma –que actuarà amb Frank Muschalle, cadascun amb un piano–, Tòfol Martínez i Ernest Prana. Per altra banda, Mariona Escoda, Pau Figueres i Ko-ko Jean & The Tonics hi presentaran disc.
Entre els sabadellencs programats hi ha Carles Belda, acompanyat d'Anna Roig, Laura Andrés amb Roser Loscos, Kim's Quartet, New Old School, Xavi Vidal –en el final de la gira de Vida Salvatge–, Morning Star, Mourelos&Friends i Èric Alès, un dels components del canal infantil Sx3, que presentarà el seu nou disc.
No qualsevol proposta entra a la programació cultural de la sala, que aposta per "tributs reconeguts que es mouen per grans sales com Luz de Gas o de Madrid". Hi haurà homenatges a La Oreja de Van Gogh –Son de Rosas–, Rolling Stones –Smoking Stones–, Mecano –Sombra aquí sombra allà–, Amaral –Nocturnal–, Elton John –Elton & Us–, Dire Straits –Sultan of Swing– i The Beatles –The Beat Boys–.
Amb només 130 cadires i l'artista a tocar, l'encant de la soterrada CavaUrpí ofereix una sensació de privilegiada clandestinitat cultural. És sens dubte una de les millors propostes musicals regulars de Sabadell, una sala que, amb entrades que van dels 8 als 36 euros, se sosté més per la vocació de servei públic que per l'afany de fer negoci.