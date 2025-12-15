Pintant sardanes, ballant colors

- Obres de Serra, Viladesau, Juncà, Ruera, Garreta, Ferrer, Timón, Ventosa, Ventura, Havart.
- Joan Teixidó, presentador. Cobla Jovenívola de Sabadell. Jordi Figaró, direcció musical.
- Teatre Principal de Sabadell. 14-12-25.
La 58a edició del concert de Sant Esteve, de l’Agrupació Sabadell Sardanista, serà recordada com una de les cites més atípiques de les celebrades fins al moment.
A diferència d’altres edicions, només va actuar la Cobla Jovenívola de Sabadell, repartida en disposició formació antifonal, una opció que va afavorir la transparència dels diàlegs i una escolta més detallada del teixit sonor. Més enllà del repertori, el concert va apostar per revitalitzar el format tradicional mitjançant un diàleg interdisciplinari amb les arts visuals. Música, paraula i il·luminació es van integrar amb l’habilitat de Quim Moya per pintar en directe, amb la presentació precisa de Joan Teixidó.
Moya va recrear obres icòniques inspirades en la sardana —de Ramon Casas a Picasso, Miró o Dalí— combinant pintura, aquarel·la i grafit a una velocitat vertiginosa, amb el procés projectat al fons de l’escenari. El resultat tenia un caràcter gairebé hipnòtic, fins al punt que la força visual amenaçava d’eclipsar puntualment la dimensió musical. El moment culminant va arribar amb el retrat, executat del revés, del sabadellenc Lluís Subirana Rebolloso (1938-2014), activista cultural clau del món sardanista, revelat finalment davant la sorpresa i l’emoció del públic.
La selecció del repertori establia connexions intel·ligents amb les imatges, especialment a la segona part, on es va demanar no aplaudir entre quatre peces per preservar la unitat del quadre pictòric en construcció. Musicalment, la Cobla Jovenívola va assolir un nivell molt notable, amb una concertació eficient, diàlegs expressius entre tibles i tenores, combinacions instrumentals ben resoltes i alguns tutti d’una gran expansió sonora. Cal destacar la prestació del tible Enric Sánchez a Cala s’Alguer de Viladesau. El programa també va homenatjar Juli Garreta en el marc del seu 150è aniversari de naixement i el centenari de la seva mort, així com els 50 anys de la Cobla Jovenívola de Sabadell.
A més, des de l’any passat, aquest concert congrega el lliurament del Premi Agustí Borgunyó 2025 que, en aquesta ocasió, va premiar l’entitat sabadellenca Músics per la Cobla. El guardó, lliurat pel president de Sabadell Sardanista, Francesc Manau, va ser recollit per Josep Maria Serracant, que en el seu discurs va subratllar la funció patrimonial del projecte i va recordar el creixement extraordinari de l’arxiu, des dels inicis amb unes 200 partitures fins a les 50.000 actuals. La intervenció del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, va destacar per la reivindicació de l’arrel sabadellenca de l’entitat, que va definir com un autèntic arxiu nacional de la cobla i la sardana.
En conjunt, el concert va ser una festa d’art i va tornar a demostrar que la sardana i la cobla, malgrat moure’s sovint en circuits reduïts que malauradament no omplen tot un teatre com el Principal, es mantenen vives gràcies a la perseverança d’un nucli compromès i a propostes creatives com aquesta, tan sòlides en el contingut com ambicioses en la forma.