Badia posa l'accent en les quatre 'c' de cara al 2026: convivència, clima, carrers i calés

La Biblioteca Vicente Aleixandre ha acollit aquest divendres el balanç polític del 2025 a Badia, en una cita que ha reunit al voltant de mig centenar de persones entre tècnics municipals, regidors i veïns de la localitat. L'alcalde, Josep Martínez Valencia, ha repassat les principals carpetes sobre la taula durant el 2025, situant alhora les grans línies mestres en els pròxims mesos. El Govern local posa la lupa en les quatre 'c' per desenvolupar les seves estratègies: convivència, clima, carrers i calés, amb les persones a l'epicentre.
Així, l'executiu reivindica un any de transformació, que ha posat Badia en el mapa, amb l'objectiu de lluitar contra l'estigma i fer valdre els orígens de la ciutat. Entre les accions desenvolupades, Martínez Valencia celebra l'increment de la seguretat, amb més càmeres de videovigilància, les millores en la neteja -amb campanya de sensibilització contra els excrements de gossos- i altres intervencions quirúrgiques en l'espai públic. Entre les obres de més envergadura, hi ha el bloc de pisos del carrer de Saragossa, que estarà destinat als joves. "Les tasques van a molt bon ritme". Pel que fa al medi ambient, el batlle ha destacat la construcció en marxa del carril pedalable fins a Cerdanyola i l'augment de freqüències d'autobusos fins a Barcelona i la UAB. "Treballem amb l'AMB amb la mirada posada en el 2028, quan s'hauran de repensar les línies per la fi de les concessions", ha dit sobre els reptes en matèria de transport públic.
Amb tot, hi ha dos projectes cabdals en els pròxims mesos, observats com a motor de canvi. D'una banda, les obres per urbanitzar el sector oest, amb un nou pol d'activitat que haurà d'incloure dos supermercats, una residència d'estudiants i l'anhelada residència pública de gent gran -aquesta última, en converses amb la Generalitat, a l'espera de pressupostos-. L'impuls en tota aquesta àrea ha de permetre ampliar l'oferta en el mercat laboral local, reduint una taxa d'atur al voltant del 14%, i generar un retorn econòmic en les arques municipals. En aquest sentit, Martínez Valencia manté que el consistori treballa amb diferents assessors per estudiar noves fórmules que permetin millorar el finançament badienc, amb una aportació anual de la Generalitat que és de tres milions d'euros des de fa una dècada. "Volem actualitzar-la tenint en compte el context econòmic actual. I continuar treballant per ser totalment sostenibles i no viure sempre de subvencions".
El segon gran projecte troncal és la retirada de l'amiant. Després de les reunions amb les 127 comunitats de veïns on es duran a terme les primeres tasques, l'executiu es troba en el període final de valoració de les propostes de les quatre empreses candidates. Així, l'alcalde ha enviat un missatge d'optimisme, assegurant que la primera fase dels treballs serà una realitat aviat. "Serà durant el primer trimestre de l'any que ve". El responsable, que ha fet autocrítica per algunes decisions polítiques dels darrers dotze mesos, promet diàleg amb la ciutadania a les portes d'un any que després del cinquantè aniversari ha de ser clau per posar les bases del futur de Badia.