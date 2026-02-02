Sabadell canvia de tren: creixen els usuaris a FGC després del caos a Rodalies

El col·lapse de Rodalies les darreres setmanes han provocat un canvi en els hàbits de mobilitat a Sabadell: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha absorbit en només una setmana un 32% més de validacions, convertint-se en el refugi ferroviari de centenars d’usuaris que han optat per “la fiabilitat davant del caos”. Després de les incidències del 21 de gener, quan el servei de Rodalies va quedar aturat a tota la xarxa catalana després de l’accident de Gelida, i del 26 de gener, amb una represa a mig gas dels trens, els Ferrocarrils han registrat un augment de passatgers, confirmant un transvasament cap a un operador que els usuaris perceben com a “més fiable”. Davant la crisi del servei de Rodalies, FGC va dissenyar un dispositiu de reforç del seu servei amb un 8% més de places a la línia Barcelona-Vallès.
La setmana prèvia al col·lapse, del 12 al 18 de gener, es van registrar 100.276 validacions setmanals a les estacions d’FGC de Sabadell, mentre que durant la setmana del caos a Rodalies (del 19 al 25) el volum superava les 133.200 als ferrocarrils. Un increment que confirma un transvasament intens d’usuaris cap als Ferrocarrils. “He decidit canviar-me a FGC durant unes setmanes”, explica la Laura, veïna de Sabadell Nord, que utilitza el tren cada dia per treballar a plaça de Catalunya. “No puc permetre’m tornar a quedar-me tirada. Tot i que triguin una mica més, almenys sé que arriben”. Com ella, altres passatgers han canviat de tren davant d’un servei que consideren “imprevisible”. En Marc, treballador sanitari, feia fins fa poc el trajecte Sabadell Centre – Arc de Triomf amb Rodalies. “Després del col·lapse, vaig passar a baixar amb FGC i després metro. Arribo més tard, però ja no visc amb l’angoixa del retard constant”.
Aquests se sumen als milers de casos que ha absorbit FGC a Sabadell. Entre el 12 i el 20 de gener, abans que Rodalies quedés aturada, les validacions a Sabadell es movien entre les 21.200 i les 21.900 validacions diàries a FGC els dies laborals. El panorama canvia a partir del 21 de gener, quan les incidències deixen milers d’usuaris en terra. Aquella setmana, tot i el caos generalitzat, les validacions a FGC es mantenen en nivells alts —amb pics per sobre dels 24.600—, però la dada més rellevant arriba després: un cop el servei de Rodalies reprèn parcialment el 26 de gener, FGC continua creixent respecte a la setmana d’abans de l’aturada: en la primera setmana de recuperació de Rodalies, a FGC es registren pràcticament un miler més viatges. Del 26 al 28 de gener, les validacions totals a Sabadell se situen entre les 22.343 i les 22.996, una forquilla lleugerament superior al comportament del mateix període previ a les interrupcions del servei.
Sabadell Plaça Major, al podi
L’increment setmanal més notable, per estacions, s’ha produït a Sabadell Plaça Major, amb una pujada del 13,5% dels viatges, seguida de prop per Sabadell Nord, que ha crescut un 13,4%. També s’ha detectat un augment moderat a Can Feu | Gràcia (+5,8%) i a Creu Alta (+5,2%), mentre que Sabadell Parc Nord s’ha mantingut pràcticament estable, amb una variació mínima del 0,6%.
Més trànsit a les carreteres
Les principals carreteres de l’àrea metropolitana van registrar en conjunt un 4,4% més de vehicles entre dimecres passat –dia de l’inici del caos a Rodalies– i diumenge, en comparació amb la setmana anterior. Segons dades del Servei Català de Trànsit, 3,92 milions de vehicles van entrar i sortir de les nou principals vies de l’anell metropolità durant aquells dies, més que els 3,76 milions dels mateixos dies de la setmana anterior. A la C-58, l’increment de trànsit ha estat del 3,5% durant aquest període.