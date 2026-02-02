Un viatge al passat a través de la Realitat Virtual i sense sortir de l'aula

La Realitat Virtual s'ha obert pas en diversos camps. Un d'ells, l'educació, que busca aprofitar les múltiples possibilitats d'un món digital que permet conèixer el passat sense sortir de l'aula. Aquest és el plantejament que defineix el projecte "Els Ulls de la Història", que aquest curs arribarà a més de 1.300 alumnes de nou instituts del Vallès Occidental. "La socialització del patrimoni cultural de tota Catalunya és el nostre objectiu principal", sintetitza la responsable de l’Àrea d’Estratègia i Innovació de l’Agència Catalana del Patrimoni i coordinadora de la iniciativa, Marta Antuñano. La visió general del Departament de Cultura parteix d'una renovació de relats i la voluntat de fer accessible el patrimoni, sempre a partir de la recerca històrica. "Es volen explicar els continguts fent aflorar microhistòries, que donen veu a personatges que potser han estat menys escoltats. Incloent perspectiva de gènere, de classe... Aquesta renovació del relat es basa en les noves tecnologies com a eina per apropar a nous públics", afegeix.
Tots els relats tracen un recorregut cronològic d’aprenentatge de la prehistòria a l’edat moderna. L'experiència, per exemple, introdueix el paper de la dona, com un dels microrelats que serveix de fil conductor. En el temari, es treballa al voltant de cinc monuments de tot el país: el Conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, la Cartoixa d’Escaladei, el Conjunt romànic de la Vall de Boí, el Castell de Miravet i, pròximament, el Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. La visita virtual permet interpel·lar més l'usuari. "És una connexió més emocional. Traslladar-te en el temps i reviure les situacions. Això és el que portem a l'aprenentatge didàctic", resumeix Antuñano. És, destaca, un projecte pioner i innovador. Una experiència vivencial i col·lectiva on la tecnologia es posa al servei dels continguts.
Més contextos històrics
La responsable celebra que l'acollida dels instituts és molt positiva. L'any passat, es va desplegar com a pilot a 48 centres. Van passar uns 6.000 alumnes del primer cicle d'ESO. Aquesta segona entrega adapta situacions d'aprenentatge també a tercer i quart. La proposta, desenvolupada al mateix equipament públic, es complementa amb al voltant d'una desena de sessions de treball a l'aula. Els treballs previs i posteriors a la sessió de realitat virtual s'adapten al currículum educatiu. De moment, el programa està garantit fins al curs 2027-2028. Obrir altres espais o períodes històrics, però, és una possibilitat sobre la taula. "Com més contextos històrics, millor. El patrimoni, dels orígens a la contemporaneïtat, donen una cronologia molt extensa per poder sumar nous discursos i relats", avisa la coordinadora. El darrer objectiu és que tota la ciutadania senti com a propi aquest vincle amb els valors culturals. "Com més coneixes el patrimoni, més l'estimes i més el preserves. Volem que el mateix alumnat pugui ser ambaixador, a casa, explicant aquestes vivències", que intentivi altres activitats per apropar el patrimoni per viure'l en persona, in situ.
"Els Ulls de la Història" és un recurs educatiu totalment gratuït. La intenció és ara arribar al màxim de centres i trobar alternatives en equipaments municipals quan les instal·lacions no puguin acollir logísticament els dispositius necessaris. Fa uns dies, l’alumnat de primer de l’Institut Escola Les Feixes de Terrassa ja va viure en directe l'experiència. En els pròxims mesos, la jornada immersiva es viurà a diferents municipis de la comarca: Cerdanyola, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Rubí, Sant Cugat, Sabadell, Montcada i Reixac i Matadepera. El repte és mostrar que les ulleres de realitat virtual no són només un instrument pensat per a l'oci. També són una finestra oberta a nous aprenentatges.