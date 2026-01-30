El Vallès Occidental, clau per a la generació energètica a Catalunya fins al 2050

El Vallès Occidental ja coneix què haurà d’assumir en la transició energètica del país en el pròxim quart de segle. La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat als representants dels 23 municipis de la comarca els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), que fixa els objectius de generació renovable fins al 2050. Segons aquesta proposta inicial, el Vallès Occidental haurà d’aportar 1.348,6 MW d’energia solar fotovoltaica –una producció superior a les llars que hi ha sumant el Vallès i Barcelona– i 37,6 MW d’energia eòlica –energia per a unes 40.000 llars, aproximadament–, una contribució notable que situa la comarca com un dels territoris clau en l’estratègia energètica catalana.
La metodologia utilitzada per elaborar el pla es basa en criteris homogenis per a tot el territori català i en l’avaluació del potencial real de cada comarca. L’objectiu és que cada territori contribueixi a la generació renovable d’acord amb les seves capacitats, minimitzant l’impacte ambiental i territorial. Un dels punts destacats, a part, és la voluntat del Govern d’obrir el document a la participació del món local. El PLATER es troba encara en fase preliminar i, un cop s’obri el període d’informació pública –previst per aquest inici de 2026–, els municipis del Vallès Occidental podran presentar propostes, modificacions i observacions. Per facilitar aquesta tasca, els ajuntaments disposaran d’un visor cartogràfic web que permetrà consultar amb detall les zones proposades al seu terme municipal, segons informen des del Govern.
Un cop el pla sigui aprovat definitivament, els municipis també podran adaptar el seu planejament urbanístic per ordenar la implantació d’energies renovables al seu territori, sempre dins el marc i els criteris fixats pel PLATER. Aquest pla territorial és una peça clau per assolir els objectius de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT), que preveu la instal·lació de 62.000 MW d’energies renovables a tot el país fins a mitjan segle XXI. L’objectiu final és tenir un model energètic sense carboni, amb una ocupació de sòl limitada i més integració de les renovables.