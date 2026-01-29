Cinc plans per viure el cap de setmana al Vallès

El tram final de setmana arriba carregat de propostes a la comarca. L'esport, la cultura i l'entreteniment marquen l'agenda. Consulta les propostes per no quedar-te a casa aquest cap de setmana.
Sant Cugat
39a Mitja Marató
Data: 1 de febrer
Detalls: Diumenge se celebra la 39a Mitja Marató de Sant Cugat, amb sortida a les 9 hores des de l’avinguda del Pla del Vinyet. La prova ofereix un recorregut urbà que travessa el nucli històric de la ciutat, permetent als corredors escollir entre tres distàncies: la mitja marató de 21 km, o curses de 10 km i 5 km. Una cita amb l’esport en ple carrer.
Castellar
Teatre familiar
Data: 1 de febrer
Hora: 12 hores
Lloc: Auditori Miquel Pont
Detalls: En Tris i la Tras són dos mags acabats de sortir de l’escola de màgia i estan a punt d’estrenar el seu primer espectacle. Però tindran un problema: la màgia no els funciona. Enmig del caos, un portal misteriós s’obre i els absorbeix cap a un món màgic desconegut. Allà coneixeran tres personatges sorprenents que els ensenyaran on resideix, de veritat, la màgia. Una idea original de Núria Orellana i Marc Tresserras per a la qual encara hi ha entrades.
Cerdanyola
Exposició ‘Art Tèxtil’ de Les Tapisseres
Data: fins al 15 de març
Detalls: L’Associació d’Artistes Plàstics de Cerdanyola presenta una nova exposició: ‘Art Tèxtil’, de Les Tapisseres, a la sala B’art de l’Ateneu de Cerdanyola. Es presenta una disciplina artística en la qual s’utilitzen fibres d’origen vegetal, animal o sintètic, com a matèria principal, lligats amb altres elements per construir objectes utilitaris, decoratius o artístics. L’exposició es podrà visitar fins al 15 de març. La inauguració és demà a les 19:30 h.
Santa Perpètua
Mercat de 2a mà
Data: 31 de gener
Lloc: Plaça de Francesc Macià
Detalls: El Casal Popular - Pit Roig organitza dissabte un Mercat de roba de segona mà, que comptarà amb un aperitiu de la mà de DJ L’X. El mercat es durà a terme de 10 a 14 h dins del local i l’aperitiu a la plaça a partir del migdia.
Palau-solità
Exposició temporal: pintures de l’ànima
Data: Fins al 20 de febrer
Hora: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 16 a 21 h; dissabtes de 10 a 14 h
Lloc: Torre Folch - Espai Massagran
Detalls: En l’exposició de l’artista Eva Maria Pacheco Ricote es percep l’essència de l’ànima mitjançant l’abstracció lírica de la pintura. El públic ressonarà amb la seva pròpia experiència anímica per transcendir més enllà de la seva realitat. L’observació, contemplació i diàleg interior amb les pintures fomenta un viatge silenciós i enriquidor.