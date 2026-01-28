Veïns de Can Llong reclamen més neteja i manteniment del parc d'Odessa

El parc d'Odessa inicia l'any amb el començament de les obres de reforma integral que l'han de renovar per entrar, d'aquí a 12 mesos, al 2027 havent fet "un salt qualitatiu", com ha definit l'alcaldessa, Marta Farrés. Ara, però, què opinen veïns de la zona de l'estat del parc, i què hi troben a faltar?
Juan José Matencio i María Martínez: “Can Llong ha canviat molt”
El Juan i la María van ser uns dels primers veïns de Can Llong, quan el barri va néixer a finals dels anys 90 del segle passat. Ell recorda que “Can Llong ha canviat molt, perquè tot era camp”. Ella afegeix que “dona gust perquè els nens surten de l’escola i tenen on estar. Ara només falta que ho millorin i estigui net”. Els sabadellencs assenyalen que “venen a podar els arbres, però la branca que sembla que cau, va i és la que no poden”. I s’han fixat amb altres coses, com que la tala sol ser tant intensa que “després falta ombra a l’estiu”. Il·luminació i manteniment “en falta bastant”, continua María Martínez. Especialment, netejar sota els arbustos, que creixen arran de terra i entre el sòl i l’arbust queda un racó que acaba acumulant brutícia. “Ho deixaria més alt per no generar espais amagats”, proposa. A la zona de gossos, especialment, “pocs hi van” i “està ple d’excrements”.
Salvador Garcia i Trinidad Ballesteros, veïns de Can Llong
Salvador Garcia i Trinidad Ballesteros assenyalen que un dels temes que els preocupa són les erugues dels arbres, ja que estan vivint de ben a prop el cas del seu filll, a qui li va caure una a sobre i li ha fet una reacció al·lèrgica. A banda, tenen una gossa i reclamen “una àrea de gossos més gran perquè ara és massa petit”. Precisament, aquesta és una de les actuacions que es farà amb les obres que acaben de començar: s’ampliarà l’àrea de gossos a la part nord del parc, amb diferents zones i jocs per als animals, així com una font adaptada. Garcia i Ballesteros també coincideixen que “la neteja per aquí està molt malament, perquè els joves fan ‘botellón’ i després no ho netegen”. Finalment, assenyalen la presència de rates, un aspecte que des del consistori s’assenyala que en podrien aparèixer més durant les obres, pel moviment de terres, però apunten que quan en surten “actuem molt ràpid”.
Carmen Leiva: “Està molt bé que ho arreglin, però que ho mantinguin”
La veïna Carmen Leiva opina que la reforma del parc d’Odessa “anirà molt bé perquè aquí ve molta gent i molts infants i necessitem que tot això estigui bé”. També diu que és un espai agradable, en definitiva, per tothom, perquè compta amb espais d’estada, de manera que es pot seure tranquil·lament quan faci falta. En les obres es plantaran una cinquantena d’arbres i arbustos, que se sumaran els actuals. “Està molt bé que ho arreglin”, però que després segueixi el manteniment”, remarca la sabadellenca. Des del consistori s’assenyala que la inversió en manteniment s’està incrementant a totes les zones verdes de la ciutat perquè a mesura que s’està incrementant el verd, el servei de jardineria s’adequï a les noves necessitats de les zones verdes de Sabadell.
José Manuel Hernández: “A l’estiu hi ha arbres que ho passen malament”
Per la seva part, el veí José Manuel Hernández centra el focus en l’arbrat. Ara fa dies que plou, però no fa gaire estàvem en sequera i l’estiu, sigui com sigui, és calorós. Ell explica que “quan arriba l’estiu hi ha arbres que ho passen molt malament i algun es mor. Suposo que ho haurien de tenir en compte [els serveis municipals] per regar una mica a l’estiu l’arbre que es veu que està malament. A mi em sap greu per l’arbre”. Sobre un altre tema, l’espai pels gossos, opina que l’ampliació que està prevista li sembla “molt bé, necessària i urgent”. Detalla que és una necessitat que fa anys que es produeix i que fins ara no s’ha donat resposta –i ara tot just comencen les obres, que tenen una durada prevista d’un any–. “Ara la gent deixa els gossos sense corretja perquè no hi ha lloc per córrer”, afegeix.