FOTOS | Comencen les obres de remodelació integral del parc d'Odessa

La reforma del parc d'Odessa de Can Llong ja ha començat i es preveu que duri un any aproximadament, fins a principis de 2027, quan farà 20 anys de la inauguració del parc, que va néixer pràcticament alhora que el barri. L'alcaldessa, Marta Farrés, i la tinenta d'alcaldessa d'Espai Públic, Mar Molina, han visitat el parc aquest dimecres per explicar què es farà, amb la presència de representants veïnals de la zona. L'Ajuntament hi inverteix 1,7 milions d'euros per renovar aquest espai situat entre el carrer de Sarajevo i la ronda d'Europa, amb més de mig quilòmetre de llargada.
El projecte seguirà les directrius que marca el Govern en les diferents intervencions que està duent a terme en l'àmbit de l'espai públic: més arbres, bancs i cadires, zones de jocs i exercicis i àrees de gossos. Farrés destca que "no parlem de crear un nou espai, sinó de fer un salt qualitatiu". L'alcaldessa subratlla que s'actua per igual a tot el municipi, "de nord a sud i d'est a oest", fent referència a treballs que s'estan duent a terme en aquests moments com el futur passeig alcalde Antoni Farrés, els Jardins del Sud o la ronda de Collsalarca.
Les obres han començat a la zona del carrer de Varsòvia - avinguda d'Estrasburg i, en total, afectaran uns 20.000 metres quadrats de superfície. No es preveuen afectacions al trànsit mentre durin les obres, tot i que puntualment en podria haver alguna, per exemple, per construir dos passos de vianants elevats per controlar la velocitat dels vehicles al carrer de Varsòvia, davant de les escoles Mas Boadella i Virolet.
Amb les obres es guanyaran una cinquantena d'arbres, arbustos i es renovarà el sistema de reg. En relació a les àrees de joc, que es renovaran, tindran una "clara vocació de servei pels infants", sent accessibles i adaptats a diferents edats. Com a principal novetat, hi haurà un vaixell de grans dimensions. A banda, la pista de bàsquet actual es remodelarà i tindrà una mida reglamentària, s'incorporarà una pista poliesportiva semi-tancada i es crearà una àrea de salut amb aparells de cardio i força pesants per a totes les edats. Les quatre pistes de petanca actuals es mantindran, renovades amb millores en el drenatge i el mobiliari.
Una reivindicació veïnal que ha estat atesa és la d'ampliar l'àrea de gossos, que tindrà una nova tanca perimetral, doble accés, font adaptada, mobiliari específic i elements d'agilitat per a gossos.