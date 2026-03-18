Sabadell

Crema l'interior d'un domicili que tenia l'entrada tapiada a Sabadell

Els fets han succeït aquest dimecres a la matinada

  Lateral d'un cotxe de Bombers
Publicat el 18 de març de 2026 a les 09:41

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han actuat aquest dimecres a la matinada en l'incendi a l'interior d'un habitatge del carrer de Vosges, al barri de la Plana del Pintor. Segons apunten des del cos de rescat, s'ha hagut de forçar l'entrada al domicili, situat a la primera planta, perquè estava tapiada. Tot i el difícil accés, per causes que es desconeixen, a l'interior del pis hi havia restes de deixalles, fustes i plàstics en flames. Sis dotacions dels Bombers han acudit ràpidament al punt de l'incendi per erradicar les flames i prevenir que hi hagués majors afectacions. Afortunadament, l'incident ha acabat en un ensurt i tan sols s'han lamentat danys materials. Cap persona ha resultat ferida i no ha estat necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques. 

