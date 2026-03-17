ARA A PORTADA

Sabadell

La Crida denuncia l'estat "ruïnós" del patrimoni després del despreniment al Centre de Sabadell

El grup municipal assenyala la manca d’actuació, tot i haver presentat una moció al juny

  El carrer de la Rosa després del succés
Publicat el 17 de març de 2026 a les 13:53

La Crida per Sabadell s'ha pronunciat davant del darrer succés que va tenir lloc diumenge passat al carrer de la Rosa, al Centre de Sabadell. La caiguda d'una façana de tàpia va deixar una persona lleument ferida i els comerços més pròxims al lloc dels fets s'han vist obligats a tancar temporalment, fins a nou avís. Alguns veïns de la zona, per la seva banda, han hagut de canviar de domicili durant uns dies, a l'espera que es faci l'enderroc parcial de la façana que va caure i es puguin assegurar les condicions de seguretat mínimes. 

Davant d'això, el grup municipal ha volgut mostrar la seva "solidaritat" amb les persones afectades i, alhora, denuncia el "mal estat" en què es troba "bona part del nostre patrimoni arquitectònic i històric". Des del partit recorden, també, altres edificis que han hagut de ser intervinguts pels cossos de rescat, com l'edifici de la Maternitat, al carrer de l'Illa, la qual se'n va sanejar la façana; o la Masia de Ca n'Oriac, Can Llong, el Vapor Turull o el Molí d'en Mornau, que consideren que es troben en un estat "ruïnós".

El juny passat, la Crida va presentar una moció a favor d'un pla d'actuació per preservar el patrimoni històric i arqueològic de la ciutat per poder facilitar un seguit de mesures per prevenir situacions com la de diumenge passat. La proposta, però, va ser rebutjada pel Govern Municipal. "D'aquesta manera, es va evitar que Sabadell pogués planificar una política municipal encarada a la preservació del nostre patrimoni", lamenten. 

Notícies recomenades