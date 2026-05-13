Agents cívics de dia i serenos de nit: proposen un nou model de seguretat a Sabadell

En Comú Podem proposa un canvi en el model de seguretat de Sabadell amb la incorporació d'agents cívics durant el dia i de serenos per la nit. La formació defensa la creació d'una plantilla fixa, coordinada amb la Policia Municipal, per donar resposta al creixement de la sensació d'inseguretat i abordar els problemes de convivència com el soroll nocturn als barris. "Els agents cívics han de ser una peça important en l'àmbit de la mediació i de la convivència. Han funcionat en altres ciutats on s'han posat en marxa", defensa el portaveu de la formació, Joan Mena.
El líder dels comuns vol configurar un equip d'agents cívics i serenos "estructural", contractat pel mateix Ajuntament, i que treballi en tres eixos: "Prevenció, mediació i acció comunitària". En concret, creu que s'haurien de dedicar a fer "tasques de sensibilització i comunitat" més que a posar multes. "Les dades demostren que només sancionar no funciona per eliminar l'incivisme", defensa Mena, que remarca que no han de substituir a la Policia Municipal, sinó "treballar coordinadament" amb els agents.
El Govern de Sabadell va intentar incorporar un primer equip de cinc agents cívics a principis d'any, però el concurs va quedar desert. Mena ho atribueix a la falta de concreció en les funcions i la "precarietat" dels llocs de feina, contractats per una empresa externa i a mitja jornada.
En paral·lel, En Comú Podem també demana un model de policia de proximitat "real" per a Sabadell i proposa recuperar una prova pilot, realitzada a Can Puiggener fa quinze anys, que va establir una sèrie de mesures en matèria de prevenció i mediació per reduir la conflictivitat al barri. "Cal una policia que camini pels carrers, que conegui els botiguers i les entitats, i que detecti els conflictes de convivència abans que es converteixin en problemes de seguretat greus", defensen des de la formació alternativa. "El Sabadell del segle XXI ha canviat, però el model de policia està pensat fa 50 anys", assevera Mena. "La gent no pot sentir por quan surt al carrer"
"L'esquerra ha de tenir un model de seguretat pública"
En Comú Podem defensa un viratge de l'esquerra i donar resposta a qüestions que sovint s'han associat a la dreta ideològica. "L'esquerra ha de tenir un model de seguretat pública", argumenta Mena, que es mostra preocupat per la utilització de la sensació d'inseguretat per part de l'extrema dreta. "Sabadell no es pot permetre que utilitzin aquest problema per fomentar les seves mentides, la seva xenofòbia i el seu racisme", assevera.
En aquest sentit, creu que el govern de Farrés es dedica a fer "política de titulars buits" amb l'ampliació de la plantilla de la Policia Municipal i les càmeres de videovigilància, mentre falta un model i una estratègia de seguretat a llarg termini. Amb tot, els comuns confien que el Govern s'avingui a negociar el contingut de la moció i així poder tirar endavant el contingut i el calendari de la proposta enguany.