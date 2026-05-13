Joan Mena: "En comptes d'incorporar orientadors o psicòlegs a les escoles, posen agents dels Mossos"

El portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, ha defensat la necessitat de reforçar els recursos humans als centres educatius en un moment en què el professorat ha iniciat noves mobilitzacions a Catalunya. Les protestes, que van començar aquest dimarts amb una vaga que els sindicats van xifrar en un 70%, s'estendran en forma de més aturades territorials –al Vallès Occidental seran el 19 i el 28 de maig– en els propers dies si no avancen les negociacions amb el Departament d’Educació.
En aquest context, Mena ha posat l’accent en les demandes històriques del col·lectiu docent. “Els docents fa anys que estan reclamant que hi hagi orientadors, psicòlegs, vetlladors i més personal educatiu als centres”, ha recordat, en referència a les reivindicacions per avançar cap a un model d’escola més inclusiva. “En comptes d’incorporar totes aquestes figures, el que no necessitem és un agent dels Mossos a les escoles”, ha afirmat, en referència directa a la prova pilot impulsada a l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla. El pla preveu incorporar un agent de paisà per vetllar per la convivència escolar, però sense anar uniformat, ni armat i sense accedir a les aules, com va explicar fa uns dies el govern.
Mena també s’ha referit a la polèmica per la presència d’agents de Mossos d’Esquadra en alguns entorns vinculats a l’àmbit educatiu, un fet que ha qualificat de “greu” i que, segons ha dit, no respon al model d’escola pública que defensa. “Que hi hagi agents infiltrats en empreses i espais docents, és una situació que no s’entén de cap de les maneres”, ha afirmat.