La Creu Alta se'n va de festa major amb una dotzena de novetats al programa

La Festa Major de la Creu Alta arriba aquest any amb un programa intens, divers, arrelat al barri i amb una dotzena de novetats, tot i les dificultats logístiques derivades de les obres a la Plaça de la Creu Alta. La gran cita, que tindrà lloc el 22, 23 i 24 de maig ja comença a fer xup-xup amb algunes propostes actives, com ara la gimcana tallareta i el 12è concurs del Déu Llamp i del Déu Tro que ja encén motors. Tot plegat, en un programa amb més d'un centenar d'activitats per a tots els públics.
Segons explica Josep Serra, vocal de la festa, l'edició d'enguany està marcada per les obres a la plaça de la Creu Alta, que “fa que sigui una mica més complicada”, però destaca que hi ha “compromís municipal d’habilitar l’espai” i ampliar la superfície disponible per a les activitats. Serra subratlla que enguany el programa incorpora “moltíssimes novetats de petit format”, però sobretot una gran aposta: la performance del casament de la Maty Mont, vedet mítica dels anys 40 i 50 i veïna del carrer Sant Isidre de la Creu Alta. La recreació partirà de l’entorn de l’Urpí fins al pati nord de Cal Balsach, amb cotxe d’època inclòs.
També s’estrenen noves proves del mític concurs de Llamps i Trons, que cada any enfronta els dos grups identitaris del barri. Entre els actes més multitudinaris, Serra recorda que les nits de concerts poden reunir fins a 5.000 persones, i que es mantenen clàssics com la cercavila de gegants, el correfoc, la bicicletada infantil i la 36a Cursa de Carretons i Ginys Rodants Auto-Construïts, amb 35 equips inscrits i una forta implicació de les sis escoles del barri.
Un altre dels moments destacats és l’anunci dels Tallarets d’Honor 2026, enguany en doble distinció: Marià Brunet, per la seva implicació veïnal, i el tallaret col·lectiu per al Bar Cal Pare. Serra recorda també el valor patrimonial de la festa: és patrimoni festiu de Catalunya, un reconeixement que només tenen dos barris al país —Gràcia i la Creu Alta—, en gran part gràcies a elements únics com el Diari de la Creu Alta, que enguany arriba a la 39a edició, i al ritual dels tallarets d’honor.
Altres propostes que enriquiran el programa són la mostra del Diari de la Creu Alta, que arriba a la seva 39a edició i continua essent un símbol identitari del barri; la fira d’atraccions i la mostra d’artesania, dos clàssics que omplen els carrers d’ambient familiar; les actuacions de les corals del barri, que obriran la festa amb música en directe; el correbars amb les tabaleres, que cada any omple els carrers de ritme i germanor; i activitats tan diverses com el bàsquet nocturn, els jocs infantils, les propostes de petit format de ball i cultura popular i el tradicional ball de la Víbria, que sempre desperta una forta expectació entre el públic. Tot plegat ho fa possible un nucli de tres organitzadors principals i una quinzena de participants actius, reforçats per fins a 40 voluntaris durant els dies de festa.