Alerta taronja per fortes pluges aquest dimarts a la tarda a Sabadell i el Vallès

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a la tarda a Sabadell i al Vallès Occidental, en general. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu xàfecs intensos, que podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts des de les 14 h fins a les 20 h a tot el litoral i prelitoral, així com a la Plana de Vic, el Prepirineu i Pirineu oriental i la Catalunya Central. Els xàfecs previstos aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, així com d’algunes ratxes fortes de vent. "Les comarques amb una probabilitat més alta de superar aquest llindar són l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental", adverteixen des de Protecció Civil. A Sabadell, s'espera que la pluja arribi cap a les 17 h, però es preveu que el pic tingui lloc a les 19 h, amb 14,5 mm de precipitació acumulada. A partir d'aleshores, els ruixats aniran perdent intensitat.
Protecció Civil de la Generalitat recomana precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l’aire lliure. En aquest sentit, demana evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants. Des de la mateixa organització, demanen també als municipis que revisin els punts inundables habituals i prenguin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió de pluges intenses. L'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, ha publicat una alerta a les xarxes socials demanant "prudència" als ciutadans.