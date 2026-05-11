"Per una qüestió de tradició i sentit, preferim celebrar l'Aplec al Santuari de la Salut"

El canvi d’ubicació de la tradicional trobada per l’Aplec de la Salut ha sigut un dels temes que més rellevants de la jornada d’ahir. Davant de la negativa que va rebre l’Ajuntament de Sabadell per part de la Generalitat de fer-ho a la zona del Santuari, com cada any, es va haver de trobar una alternativa i es va portar la festa al Centre. Les restriccions vigents per la pesta porcina africana no han permès gaudir d’una celebració a la ubicació habitual, tot i que no ha sigut un impediment pel correcte funcionament de la diada. “Agraïm tothom qui ha col·laborat a poder dur a terme l’Aplec, que ens ho han posat molt fàcil”, deia l’alcaldessa Marta Farrés.
Tant els membres de l’Ajuntament com els de les diferents entitats que han participat de la jornada coincideixen que els agrada més fer-ho al Santuari “per tradició”, però asseguren que fer-ho al Centre també té els seus avantatges: “La Salut és un dels espais de referència pels sabadellencs i té molt més sentit fer-ho allà. Aquest any, però, ha anat així i ens adaptarem a l’espai”, deien Montse Mallol, secretària dels Geganters de Gràcia, i Roger Plata, membre dels gegants de la Concòrdia. El canvi d’ubicació, tot i això, no ha suposat cap problema i tots ells en destaquen l’increment notable d’assistència, que ha sigut força més elevat que altres anys: “Aquí hi ha vingut molta més gent, però ens agrada més fer-ho allà. L’ideal seria fer-ho a l’entorn de sempre amb la quantitat de persones que han vingut avui aquí”, coincideixen.
Algunes entitats també han aprofitat per recordar l’exclusivitat de la trobada, ja que és l’única vegada en tot l’any que hi ha un desplegament massiu de centenars –o milers– de persones cap al Santuari de la Salut. “Al Centre ja hi ha ocasió de fer-hi cercaviles, com a la Festa Major, per exemple; al Santuari no hi anem mai”, asseguraven Joan Munill i Carles Llonch, membre dels Gegants del Rodal. Des dels geganters de Covadonga, per la seva banda, han confessat no estar conformes “amb la decisió de portar-ho al Centre” perquè “hem vist que la zona es fa servir de manera habitual i que no ens deixin pujar un dia com avui no ens sembla gaire bé”, indicava Carles Xavier Fernández, cap de colla. “Preferim la tradició per davant de la quantitat de gent”, agregava.
“És més còmode que es faci aquí, per a mi, però perd valor, en part”, explica el Carles Ortiz, veí de Gràcia. Manolo Pajares, veí dels Merinals, per la seva banda, assenyala que “anar a passar el dia al Santuari durant l’Aplec és tradició i, encara que les activitats siguin les mateixes, el context hi fa molt”, diu. Sembla, doncs, que el Santuari ha guanyat de golejada la seva pugna particular amb el Centre, aquesta vegada.