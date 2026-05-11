Troben restes al cim de la Mola que podrien ser dels primers pobladors del monestir al segle X

La Mola torna a la primera plana mediàtica. Unes obres per evitar l’erosió al cim han posat al descobert restes d’enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l’existència d’una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s’han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d’accés a l’esplanada del monestir. De moment, s’han trobat restes de catorze individus que, a l’espera de conèixer els resultats de les analítiques, sembla que corresponen als primers pobladors del monestir al segle X.
Des d'un punt de vista tècnic, l'arqueòloga col·laboradora de la Diputació de Barcelona, Maica Carmona, assenyala que ara les restes s'estudiaran al laboratori per veure si són homes, dones, les edats, possibles patologies i altres dades que permetran extreure noves conclusions. Dues tombes antropomorfes apunten al segle X, en la primera ocupació del Monestir. La resta, però, no permeten determinar el període exacte. Tal com ha dit, se sospitava que hi hagués algun element d'aquestes característiques en l'indret, "però trobar esquelets sencers en llocs on s’ha pogut acumular la sorra va ser una sorpresa".
Alhora, Xesco Gomar, diputat de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, defensa que la descoberta reforça les mesures preses darrerament en el parc, com el tancament del restaurant. “Haver canviat els usos de l'espai fa més fàcils les feines”. Per la seva banda, el cap de Servei d’Anàlisi Gestió Territorial Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l'organisme supramunicipal, Albert Abaurrea, reitera que l'actuació al voltant del cim "s'ha d'aturar i reconduir” a conseqüència d'aquest descobriment. En aquesta línia, l’alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, s’ha mostrat orgullós de la troballa malgrat reconèixer que preservar la necròpoli obligarà a modificar les intervencions al monestir. Els següents passos a seguir consistiran a fer nous sondejos per intentar determinar l’extensió de la necròpoli. Un cop fet això s’haurà de redactar un pla director arquitectònic del conjunt monumental per definir el full de ruta a seguir per posar-lo en valor.