Sant Llorenç Savall

Neutralitzen un centre de producció i emmagatzematge de marihuana en un habitatge de Sant Llorenç Savall

S'han intervingut 554 plantes i la Policia Nacional ha detingut una persona que vivia en l'immoble

  Cultiu de marihuana a Sant Llorenç Savall
Publicat el 01 d’abril de 2026 a les 11:13

La Policia Nacional ha comissat 554 plantes de marihuana en un cultiu d’interior en un habitatge de Sant Llorenç Savall. Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, les plantes estaven “en un avançat estat de creixement”. Han detingut una persona, encarregada de la plantació, i que vivia a l’immoble, acusada d’un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La policia espanyola ha indicat que obtenia la llum “de forma il·legal” i, d’acord amb els càlculs d’especialistes, el valor d’aquest frau s’enfilaria a més de 19.500 euros. Durant l’escorcoll del pis, a més d’intervenir la marihuana, també van fer-se amb diversos aparells i materials destinats al cultiu.

La policia considera que ha aconseguit “neutralitzar” un centre de producció i emmagatzematge d’aquesta droga “evitant la seva distribució al mercat il·lícit”. L’operatiu el van dur a terme efectius de la Policia Local de Cornellà de Llobregat i la Unitat d’Intervenció Policial de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya.

