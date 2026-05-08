Sant Llorenç Savall

Sant Llorenç acull la Fira de Sant Ponç amb rècord de parades i d’activitats

La celebració tindrà lloc aquest diumenge al centre del poble

  • Fira Ponç de Sant Llorenç
Publicat el 08 de maig de 2026 a les 13:47

Sant Llorenç Savall celebra aquest diumenge, dia 10 de maig al matí, la seva tradicional i consolidada Fira de Sant Ponç, patró dels herbolaris, a la plaça Major i a l’avinguda Catalunya. Els visitants hi trobaran unes 40 parades de temàtica pròpia de l’esdeveniment amb mel, fruita i verdura d'horts locals, plantes medicinals i remeis casolans, ratafies i licors d’herbes, pa i galetes d’obrador artesà, sabons artesans, olis, llibres, i sense oblidar-nos de les artesanies de roba, joguines, etc. La mainada tindrà a la plaça Major, durant tot el matí, el seu espai de joc familiar i taller de pintura damunt de peces d’escaiola.

L’edició d’aquest any suposa un rècord d’expositors i també d’activitats, gràcies als tastets, al voltant del món dels herbolaris, remeis casolans i altres iniciatives pròpies de les tradicionals fires de primavera. Des de l'organització fan una crida a assistir a la jornada festiva, reivindicant que Sant Cugat i Sant Llorenç Savall són les dues úniques poblacions de la comarca que celebren aquesta mena de fira.

