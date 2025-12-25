Noves eines digitals per protegir la biodiversitat a Sant Llorenç del Munt i l’Obac

La tecnologia s’obre pas als espais naturals protegits com a aliada de la conservació. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac s’ha convertit en un dels escenaris triats a l’Estat del projecte internacional Tech4Nature, una iniciativa impulsada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa TECH4ALL de Huawei, que aposta per l’ús d’eines digitals avançades per entendre millor la relació entre les persones i la natura. En el marc de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, el projecte ha entrat en una nova fase al massís de Sant Llorenç, amb l’objectiu de millorar la gestió de l’ús públic i reforçar la protecció de la biodiversitat en un context d’afluència creixent. No en va, els parcs nacionals estatals van superar el 2024 el seu rècord històric amb més de 16 milions de visites, una pressió que obliga a repensar models de gestió més precisos i adaptatius.
Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Tech4Nature amplia les accions testades en una primera fase del projecte i posa el focus en dues activitats especialment sensibles: l’espeleologia i l’escalada. Mitjançant una combinació de sensors lumínics, dispositius acústics i sistemes de captura i anàlisi automatitzada d’imatges, el projecte analitza la freqüència i la distribució temporal d’aquestes pràctiques, així com el seu impacte potencial sobre colònies de ratpenats i espècies nidificants. Les dades obtingudes, tractades amb el suport del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), permetran disposar d’informació contínua i objectiva en la presa de decisions en matèria de regulació, vigilància i sensibilització. L’objectiu final és garantir un equilibri sostenible entre el gaudi del medi natural i la preservació dels seus valors ecològics, anticipant possibles pressions i adaptant les mesures de gestió a la realitat del territori.
Un projecte amb visió global
El desplegament digital no només es fa a casa nostra. Tech4Nature desenvolupa un programa complementari de monitoratge al Parc Natural i Nacional de Sierra Nevada, orientat a comprendre l’ús humà dels entorns d’alta muntanya i el seu efecte sobre la biodiversitat. En aquest cas, càmeres i dispositius acústics autònoms permeten identificar patrons de moviment, detectar la presència de persones i fauna i analitzar senyals sonors associats a diferents activitats recreatives. Aquest coneixement serà clau per millorar la regulació del senderisme, l’ordenació de les pernoctacions i la planificació de patrulles en zones d’alta sensibilitat ecològica, com els borreguers d’alta muntanya.
Més enllà del treball de camp, la iniciativa també mira cap al futur amb l’elaboració d’un estudi sobre els aspectes legals i ètics del monitoratge digital en espais naturals protegits. Liderat per UICN Med amb el suport de la Fundació URV, aquest document, previst per al 2026, oferirà directrius pràctiques per a gestors, administracions i operadors tecnològics. "Amb projectes com Tech4Nature, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es consolida com un laboratori d’innovació en gestió ambiental, demostrant que la tecnologia, ben aplicada, pot esdevenir una eina clau per protegir el patrimoni natural sense renunciar a un ús públic responsable", reivindiquen els gestors en un comunicat.