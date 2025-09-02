Mig miler de persones descobreixen els secrets amagats a "El Sigle llorençà”

La Festa Major de Sant Llorenç Savall va deixar un any més una gran dosi de cultura popular i música en directe, amb concerts a Casa Cultura i la plaça Major. Enguany, en el programa, hi apareixia un acte novedós. Un homenatge a una de les botigueres amb més solera i història.
La merceria Cal Mastegall, per a molts veïns una espècie de 'Corte Inglés' a petita escala a la localitat, va obrir les portes el passat cap de setmana. A l'interior, els assistents van poder descobrir algunes de les antiguitats, relíquies i secrets amagats a l'emblemàtica botiga del carrer Nou. Alhora, van reconèixer la tasca feta rere el taulell durant tants anys.
"Estem molt contents amb l'acollida que va tenir. Va ser un gran homenatge per a la Núria", destaquen els nebots de qui ha aixecat les persianes durant dècades després d'agafar el relleu del seu pare. Justament, Josep Borrell va impulsar entre els anys vint i trenta allò que popularment es va conèixer com "El Sigle llorençà”, que replicava els famosos magatzems El Siglo de la Barcelona de començaments del segle passat, on es podia trobar de tot.
En la mateixa línia es pronuncia la protagonista del dia. “Estic molt contenta i agraïda, per tantes mostres d’estima i tantes anècdotes que m’expliquen, ha estat un dels dies més feliços de la meva vida!”, diu la Núria. La família celebra que al voltant de mig miler de persones van passar per l'establiment, amb gairebé un segle de vida i molt més que peces de roba, botons i teles entre les seves quatre parets.
No hi van faltar amics i familiars com l'Ester, que va llegir unes paraules durant la celebració. “El comerç és un negoci, però ben portat és un art, i tu has estat una veritable artista. Com diuen ara, una bona influencer”, va despertar els somriures dels presents. Les cues es van acumular davant de l'aparador del local, envoltat d'expectació per conèixer cada racó i detall de la història.
Després de l'èxit assolit en les dues jornades i com a mostra d'agraïment per l'afecte rebut, els organitzadors han decidit repetir l'activitat. Les dues noves entregues seran aquest dissabte, 6 setembre, i el dijous, 11 setembre, d'onze del matí a dues de la tarda. Tot aquell que es quedés amb les ganes de veure l'exposició podrà gaudir de la singular mostra. L'objectiu final de la família, expliquen, és museïtzar els materials -en forma de cartells i productes de l'època- que es conserven en l'icònic negoci del número 30.
Fotos cedides: