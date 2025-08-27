Cal Mastegall: una botiga centenària convertida en museu

Entre els veïns més veterans de Sant Llorenç Savall, Cal Mastegall -per a alguns, Cal Mastegay, producte d'un deix local- és un d'aquells punts icònics que han donat vida i identitat al petit poble vallesà. En el marc de la Festa Major d'aquest cap de setmana, el seu valor, la força de la tradició i el passat del lloc es mostraran sense maquillatge a tot aquell que es vulgui acostar fins a l'establiment, convertit per uns dies en una espècie de museu de les antiguitats.
La merceria ha contemplat durant gairebé un segle el carrer Nou des del número 30. "Quan el meu avi va tornar de Barcelona, va decidir arrencar la botiga, entre finals de la dècada dels anys vint i la dels trenta", rememora David Borrell. Abans de ser la casa de la costura per excel·lència, el Josep hi havia venut carbó. Després, va anar repensant el negoci fins a acabar esdevenint durant dècades una sort de calaix de sastre on demanar qualsevol producte, més enllà de la roba. Per a molts, com si es tractés de l'Amazon del segle XX. Però amb interacció humana.
El Corte Inglés de Sant Llorenç
Els coneixements adquirits pel Josep Borrell com a venedor van penetrar en la Núria, que va continuar el llegat del seu pare. "La mostra és un homenatge a ella", defensen, després que aturés l'activitat regular fa més d'un lustre. L'esperit comercial ha transcendit a la família i arriba als tres nets: l'Ester, la Gemma i el David. "Els anys setanta o vuitanta, molta gent de Sabadell va començar a estiuejar a Sant Llorenç. Va ser el moment dolç de la botiga. La meva tieta feia parada durant l'estiu i moltes famílies de la comarca ho aprofitaven", repassa sobre un talent forjat cada dia que va tenir en la fidel clientela la millor prova d'un èxit intergeneracional.
L'exposició es pot visitar dissabte i diumenge, matí i tarda. A banda de ser un testimoni de patrimoni i producte, posa en relleu el canvi en els hàbits de consum i el pes del petit comerç que ha sobreviscut durant anys en racons com el del carrer Nou. El recorregut permetrà descobrir elements genuïns que van més enllà de peces de roba. Autèntiques relíquies. Durant molts anys, la botiga va ser famosa per les joguines, que també han aparegut durant el procés de buidatge de l'espai. "Hi teníem de tot: roba, botons, fils... I, per Nadal, les joguines!", especifiquen els germans. Fins al punt que molts llorençans la coneixien popularment com el petit Corte Inglés del municipi.
En l'estrena, dissabte al matí, hi haurà un apunt literari i un petit discurs per obrir les portes al trajecte pel local. "A més de teles, un element molt important present és la retolació i els cartells", especifica el David. Entre les quatre parets s'ha trobat material gràfic amb aire modernista dels expositors de l'època.
A mesura que han tret l'estoc, van aparèixer aquells que s'encuriosien pel contingut, conegut ja per a molts residents interessats. Precisament, l'última parada de la ruta és l'aparador actual. Ara es treballa perquè l'establiment pugui ser la seu d'un projecte que tanqui el cercle. "Vam exposar elements en un mercat i una de les noies que es va interessar és la Ruth, impulsora del Club Costura Creativa. Una iniciativa que garanteix estirar el fil del llegat de la merceria. Això ha deixat la tieta tranquil·la", celebren.
Una part del mobiliari es quedarà. Una altra part dels productes es vol museïtzar en algun espai adient. L'operació permetria tenir el patrimoni en un punt que es pugui visitar. La família, sostenen, sempre ha perseguit mantenir una coherència i fer valdre allò que durant tants anys va créixer a Sant Llorenç. Sembla que l'objectiu està garantit.