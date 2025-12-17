ARA A PORTADA

Sant Llorenç Savall

Fira de Santa Llúcia amb tió i ambaixador reial a Sant Llorenç

El poble vallesà celebra la segona edició amb un mercat nadalenc d’unes 25 parades

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 10:50

Sant Llorenç Savall es prepara per viure el cap de setmana per excel·lència de Nadal al municipi. Aquest diumenge, 21 de desembre, al matí, el poble celebra la segona edició de la Fira de Santa Llúcia amb un mercat nadalenc d’unes 25 parades on hi haurà artesania, verd nadalenc i alimentació, entre altres sorpreses al voltant de la temporada nadalenca.

La matinal comptarà amb la presència d'un tió a la plaça Major que cagarà regals pels més petits i de la visita de l’ambaixador de Ses Majestats els Reis d’Orient, perquè els infants puguin entregar les seves cartes. També es vendran les entrades dels Pastorets. Des de primera hora, La Companyia Malaboig farà vibrar els presents amb el seu circ itinerant, ple de jocs, malabars i sorpreses. En definitiva, s'espera un matí ple d’alegria, il·lusió i esperit nadalenc.

