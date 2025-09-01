Pressupost rècord al Parc Natural de Sant Llorenç en plena davallada dels visitants

Els responsables del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac han repetit en les últimes intervencions públiques la voluntat d'implementar un model més sostenible en tot aquest entorn privilegiat del Vallès Occidental. El plantejament ha tingut impacte en diferents àmbits. Un dels més comentats, els tancaments del restaurant al cim de la Mola i el de l'aparcament de Can Robert. Mesures que han suposat una davallada de visitants en l'últim any.
Alhora, el nou context ha implicat un increment significatiu del pressupost destinat al parc. Per primera vegada des que es recullen les dades, es van superar els cinc milions d'euros, segons la memòria del 2024 publicada recentment. Això inclou recursos humans del parc, despesa interna, financeres o inversions pròpies, entre altres camps. Tots ells han experimentat una pujada notable, que frega el 79% en el global de conceptes en dos anys (2022-2024). En els últims tres exercicis, a més, s'ha duplicat. I des del 2017, l'augment dels comptes és d'un 144%.
L'evolució és constant. Fa set anys, la xifra se situava al voltant dels dos milions d'euros. El 2022 va fregar els tres milions (2.994.666,66 euros). L'any següent va créixer gairebé un milió més i l'últim balanç va escalar fins als 5.350.531,33 euros. Segons expressen al Diari fonts de la Diputació de Barcelona, encarregada de la gestió al parc, aquestes partides responen al conjunt d'accions impulsades en els últims temps. Els números facilitats també contemplen injeccions en forma d'ajuts externs com els fons europeus, que han permès afrontar diverses iniciatives.
Actuacions en diferents àmbits
L'increment frega el 40% respecte a l'any anterior. Atès que la superfície total del parc és de 13.693,78 hectàrees, això comporta una dotació econòmica de 390,73 euros per hectàrea el 2024. Les veus especifiquen que s'han reordenat molts espais existents -cases, trams menys transitats i altres emplaçaments- que han exigit un desembors a l'alça.
Els costos de les actuacions previstes en el Pla d’objectius i actuacions (POA) del 2025, per exemple, superen el milió d'euros. El document inclou projectes com la de la masia de la Mata i la millora de l’entorn de la Mola, així com el manteniment de camins i sistemes de depuració d’aigües en diversos equipaments de titularitat pública. També hi ha una partida per a l’adequació d’aparcaments. Qüestions que obliguen a gratar-se la butxaca.
Novetats en el cim de la Mola
El parc viu un moment de transformació global. L'objectiu és potenciar i donar a conèixer tots els espais que formen part del conjunt del massís, més enllà del cim de la Mola. De la mateixa manera, es treballa per a senyalitzar i habilitar camins més clars a l'hora de transitar per la muntanya, garantint la seguretat en aquests trams marcats.
En aquesta línia, la Diputació de Barcelona preveu presentar en les pròximes setmanes un dels renovats llocs d'interès, que esperen que sigui la sala Mirador, a l'antic menjador del cim. S'obrirà a la gent com a museu amb una exposició permanent on conèixer la història del monestir i el seu entorn. Després del canvi d'ús per a promocionar el Bé Cultural d'Interès Natural, l'organisme supramunicipal treballa perquè el parc sigui molt més que la Mola.