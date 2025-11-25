ARA A PORTADA

Sant Llorenç Savall

Tres ferits a Sant Llorenç Savall per la mala combustió d’una caldera

Van ser traslladats al Taulí de Sabadell

  • Frontal d'un vehicle dels Bombers -
Publicat el 25 de novembre de 2025 a les 16:54

Tres persones han resultat ferides de poca gravetat a Sant Llorenç Savall per la mala combustió d’una caldera. Els Bombers van rebre l’avís dilluns a les 22.52 hores de la nit, van accedir a l’habitatge afectat, van tallar la clau de pas i van ventilar amb electroventilador fins que les lectures van resultar negatives.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar tres ambulàncies i va traslladar tres persones afectades en estat menys greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Afortunadament, va quedar en un gran ensurt.

 

Notícies recomenades