Victòria per la mínima de la selecció espanyola femenina davant d'Austràlia a Can Llong

Una repetició de l'última final olímpica, però aquest cop a Sabadell. Can Llong ha estat l'escenari del segon duel de la Christmas Cup entre la selecció espanyola i l'australiana en la preparació de les de Jordi Valls per a l'Europeu que arrenca a final de mes a Funchal. Les amfitriones s'han imposat per 16-15 en un partit molt competit que ha tingut emoció fins al darrer atac. Les jugadores de l'Astralpool CN Sabadell han contribuït al triomf amb quatre dianes de Paula Crespí (ha estat designada com a MVP del duel) i dues d'Irene González. També ha participat la sabadellenca Nona Pérez.
En l'inici, les australianes han portat el ritme golejador del duel. Bronte Halligan i Abby Andrews han obert el marcador i malgrat que les espanyoles han anat retallant en dianes de Carlota Peñalver i Bea Ortiz, les visitants han obert la petita escletxa al final del primer quart (2-4). En el segon, Paula Camus ha estat la primera a anotar en un intercanvi de cops constant. Tilly Kearns i Andrews han respost inicialment als cops de les waterpolistes de Jordi Valls, però amb l'estrena golejadora de les de l'Astralpool, Irene González i Paula Crespí, i un gran gol a la boia de Paula Leitón, el marcador s'ha igualat (8-8). A un segon per al descans, Bless Daly ha fet el novè des de posició cinc.
González ha tornat a empatar amb una gran vaselina en el primer atac de la represa i, malgrat que les oceàniques s'han avançat de nou, Peñalver i Leitón han posat el primer avantatge espanyol del duel a poc menys de quatre minuts per acabar el tercer període. Només ha estat l'avantsala d'un gran parcial d'Austràlia que s'ha posat per davant amb dianes consecutives d'Andrews, Hayley Ballesty i Daly (11-13). En el darrer quart, Crespí ha retallat en els primers instants abans que Sienna Heam retornés l'avantatge.
Les australianes han anat perdent jugadores per exclusions i l'equip estatal ho ha aprofitat per a reaccionar amb un parcial definitiu. Primer Bea Ortiz ha anotat per partida doble en superioritat i, poc després, Crespí ha anotat dues dianes pràcticament idèntiques en bones combinacions a la zona precisament amb la rubinenca. Andrews ha retallat, però ja no s'ha mogut més el marcador ni hi ha hagut marge per a la sorpresa (16-15).