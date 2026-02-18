El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha iniciat en els últims anys un camí que situa la sostenibilitat i la conservació com a pedres angulars de qualsevol projecte. Des del tancament del restaurant al cim de la Mola, fins a noves propostes que han reordenat l'entorn i han frenat l'increment d'afluència experimentat després de l'esclat de la pandèmia. En aquesta línia de contenció, el Parc ha iniciat formalment el procés de renovació de la Carta de Turisme Sostenible (CETS) per al període 2027-2030. El Centre d’Informació de Mura, ubicat al parc, va acollir el passat 10 de febrer el Fòrum Permanent de la CETS, en el marc del procés de renovació del document. La sessió va reunir 25 representants d’ajuntaments, empreses turístiques adherides, entitats excursionistes, universitats i altres agents del territori, consolidant l'òrgan com a espai clau de governança participativa en matèria de turisme sostenible.
Durant la trobada es va presentar el balanç d’execució del Pla d’Acció 2021-2025, segons el qual s’han executat un 67% de les accions, amb un 52% ja finalitzades i un 30% iniciades. El total d’actuacions previstes és de 44, que s’estructuren en set línies estratègiques i que aborden la gestió sostenible, la cohesió territorial i la qualitat de l’oferta turística. Entre els àmbits amb un grau d’execució més elevat destaquen la implicació del visitant en la millora de l’experiència turística, amb un 90% d’assoliment; la governança participativa, amb un 88%, i el foment de la cohesió territorial i social, amb un 75%. En un comunicat, la Diputació de Barcelona, que gestiona tot el massís, destaca que aquest balanç "posa de manifest el compromís continuat del Parc i dels agents del territori amb un model de turisme basat en la conservació del patrimoni, el suport a l’economia local i la millora contínua".
La part central de la sessió es va dedicar a una dinàmica de treball en grup per identificar reptes i necessitats en cinc àmbits clau: patrimoni natural i cultural, infraestructures d’ús públic i serveis turístics, població i economia local, atenció i experiència del visitant, i gestió i planificació. Ara, el calendari de treball inclou grups temàtics, espais de revisió estratègica i diverses sessions del Fòrum Permanent amb l’objectiu de definir, de manera participada, la nova estratègia i el futur Pla d’Acció. El procés culminarà el 2026 amb la presentació del dossier de candidatura i la visita de verificació de la EUROPARC Federation, organisme que impulsa i acredita aquesta iniciativa a escala europea.
Actualment, el teixit empresarial compromès amb la CETS inclou establiments de restauració, equipaments d’interpretació i empreses d’activitats. Enguany, destaca la nova adhesió de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, que reforça l’oferta d’educació i divulgació científica vinculada al cel nocturn i al patrimoni natural del Parc. Amb la mirada posada en l’horitzó 2030, el Parc avança cap a una nova etapa de la CETS "basada en la corresponsabilitat, la innovació i el compromís amb la sostenibilitat".