Sant Cugat estrena el nou sistema de recollida de residus amb plataformes mòbils

Els canvis en els sistemes de recollida de residus s'estenen a la comarca. Sant Cugat va posar en marxa dilluns el nou model al centre del municipi amb plataformes mòbils, que busca mantenir l'espai públic més net que amb el sistema habitual de contenidors. A través de vehicles elèctrics, les plataformes s'instal·len a la tarda i es retiren a la nit, de manera que entre la matinada i durant tot el dia els carrers estan lliures de brossa. El consistori ha previst quatre emplaçaments, on els veïns podran dipositar la brossa cada dia entre les 19.00 h i les 23.00 h, un horari que planteja dubtes entre el veïnat, que tem que el desconeixement o l'incivisme generi imatges de bosses d'escombraries tirades a la via pública durant el dia. El replantejament forma part del paquet de mesures que el consistori està duent a terme vinculat al nou servei de neteja i recollida de residus a la ciutat.
El funcionament es basa en una limitació horària per abocar les bosses de la brossa. Cada vespre, de dilluns a dissabte, a partir de les 19.00 h arribaran als punts assignats un total de sis plataformes amb contenidors de totes les fraccions, i fins a les 23.00 h els veïns hi podran dipositar les escombraries separades. Un cop acabat l'horari, les plataformes es retiren, deixant lliure l'espai públic. Aquest sistema de recollida substitueix els contenidors soterrats, que s'estan eliminant. El transport per col·locar i retirar aquestes plataformes, a més, es fa amb vehicles elèctrics.
Concretament, s'han ubicat dues plataformes amb contenidors a la plaça Octavià, dues més a la plaça Barcelona, i una a la plaça Sant Pere i al carrer Santiago Rusiñol. Durant els primers dies, les plataformes romandran de manera fixa als emplaçaments i informadors ambientals atendran els veïns per detallar-los el funcionament. A més, les plataformes incorporen un espai per ubicar-hi els voluminosos, que es recolliran els dijous i els diumenges, a partir de les 20.00 h. Al marge del canvi, els comerciants i restauradors del centre també estrenen la recollida porta a porta de fraccions orgànica, envasos, papers i cartró, vidre i resta, que hauran de situar davant del local. Al febrer, el sistema s'ampliarà a la resta de barris.