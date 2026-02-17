ARA A PORTADA

Sant Cugat del Vallès

Més llum al Monestir de Sant Cugat

S’han instal·lat 9 focus LED per il·luminar els diferents nivells del monument

  • Monestir de Sant Cugat
Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 10:31

El Reial Monestir de Sant Cugat del Vallès, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, compta amb un nou reforç de la seva il·luminació. En concret, l’Ajuntament ha instal·lat nou focus LED nous al voltant del monument per tal d’il·luminar millor els diferents nivells de l’edifici. Els dos focus que hi havia fins ara -que il·luminaven la zona del Campanar i la del Cimbori- s’han mantingut. La nova potència instal·lada és de 680W i té una temperatura de color “LED càlid”. S’encenen cada dia fins a les 23 hores (igual que els dos focus que hi havia abans). La nova il·luminació va començar a funcionar provisionalment amb la instal·lació dels llums de Nadal. Posteriorment, l’Ajuntament ha dut a terme uns treballs per reforçar la instal·lació i mantenir-la la resta de l’any.

Josep Maria Vallès, alcalde santcugatenc, destaca l'impuls en aquest espai icònic. “El Monestir és el primer símbol de la ciutat i volem que brilli sempre amb tota la seva esplendor. En aquest sentit, jo mateix vaig donar la instrucció per reforçar la seva il·luminació i, d’aquesta manera, millorar la seva visibilitat arquitectònica i ressaltar la seva bellesa. És, en definitiva, una aposta per continuar posant en valor el nostre patrimoni”, expressa. En paral·lel, el consistori té previst realitzar un estudi lumínic-tècnic per projectar una instal·lació més definitiva. Aquest estudi es farà a partir del 2027, aprofitant que aquell any està previst adjudicar el nou contracte d’enllumenat públic de la ciutat.

Notícies recomenades