Radiografia de la criminalitat a Sant Cugat: com evolucionen les dades?

Els fets delictius han caigut un 9,7% en un any a Sant Cugat, passant dels 3.987 del 2024 als 3.599 aquest 2025, 388 menys. La dada es desprèn del balanç que l'Ajuntament ha presentat conjuntament amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Els delictes contra el patrimoni representen el gruix de la criminalitat al municipi (82%) i han baixat un 12,5%, passant de 3.374 a 2.951. Els furts han caigut en un any un 19,3%, les estafes un 32,2% i els robatoris amb violència o intimidació un 8,5%. S'han registrat 247 robatoris amb força a domicilis, un 5,5% més. Les dades referents als robatoris amb força a empreses augmenten, passant de 12 a 26, i també els robatoris amb força a establiments, que han passat de 32 casos a 44.
El nombre de detencions han experimentat un descens, passant de 299 a 261, un 12,7 menys, mentre que els fets resolts ha augmentat un 4,7%. Per barris, el Nucli de Sant Cugat concentra el nombre més alt de robatoris a domicili (162), seguit de Mira-sol (56), i la Floresta (19), mentre que Valldoreix redueix notablement aquests fets, passant de 40 a 16. Finalment, a les Planes només s'ha registrat una denúncia per robatori en un domicili.
Els delictes contra les persones s'han mantingut pràcticament estables, amb 352 fets denunciats, un 0,5% menys que l'any anterior. En l'àmbit de la violència domèstica, els maltractaments en l'àmbit de la llar han disminuït un 20,4%, i la violència habitual física o psíquica ho ha fet en un 22,2%. En canvi, les agressions sexuals han augmentat, passant de 18 a 23 casos, un increment del 27,7%, una dada que es continua abordant amb especial seguiment i coordinació policial i social.
Les ocupacions han disminuït de manera significativa amb 22 casos, un 38,8% menys que l'any anterior. Pel que fa a la ràtio de criminalitat, Sant Cugat se situa en 36,73 delictes per cada 1.000 habitants, mentre que aquest indicador l'any 2024 era de 41,3 i el 2023 de 56,3.