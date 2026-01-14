Comencen les obres de la nova cuina de l’Escola La Mirada

Era una de les demandes més repetides de la comunitat educativa de Sant Cugat. Aquesta setmana, després de setmanes de pressió per part de les famílies del centre, l'Ajuntament ha començat les obres de la futura cuina de l'Escola La Mirada en les instal·lacions actuals. Els treballs d’adequació del local tenen un cost de 37.000 euros. L’objectiu del consistori vallesà és garantir un servei de menjador de més qualitat, dotant l’escola d’una infraestructura de cuina pròpia i adequada, de manera provisional fins a la finalització del nou edifici definitiu. “L’Ajuntament està fent un esforç d’inversió en les escoles com mai havia fet. És una mesura excepcional per donar resposta a les demandes de la comunitat educativa que demostra el compromís amb el projecte de La Mirada malgrat les dificultats jurídiques i procedimentals sobrevingudes que s’han trobat que han fet endarrerir una setmana l’inici de les obres”, ha destacat Carme Ardid, regidora d’Educació santcugatenca.
L’Organisme Autònom Municipal d’Educació (OAME) va signar el passat mes de desembre un contracte d’arrendament d’un local propietat de PROMUSA que acollirà la futura cuina del centre, actualment ubicat en mòduls, on han començat les obres. Les intervencions tenen un cost aproximat de 37.000 euros i donen resposta a les necessitats que ha plantejat l’AFA. Es faran en dues fases, la primera per a les reparacions i manteniments generals del local i la segona per a l’adaptació del local a les necessitats específiques de l’activitat de cuina. L’empresa PAIDOS, gestora del servei de menjador de l’escola, iniciarà les gestions necessàries al local per tal que el servei pugui entrar en funcionament tan bon punt finalitzin les obres. Al mateix temps, l’OAME i l’AFA treballen conjuntament en la cessió formal de l’ús del local per part de l’AFA, amb l’objectiu que aquesta sigui efectiva un cop acabades les adequacions.
Compromís pel nou edifici
El contracte formalitza el lloguer del local del carrer de Benet Cortada (Volpelleres), amb una superfície construïda de 121,05 metres quadrats, destinats exclusivament a cuina i servei de menjars preparats. L’arrendament té una durada de quatre anys i una renda del primer any de 18.528,79 euros anuals (1.544,06 mensuals). L’OAME també assumirà el cost dels subministraments. En aquest context, l’Ajuntament assegura que continua treballant conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat en el conveni entre ambdues administracions que ha de fer possible la construcció del nou edifici definitiu de l’Escola La Mirada, prevista a la Guinardera.