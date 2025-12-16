Sant Cugat espera aprovar el projecte de La Mirada el primer trimestre del 2026

L'escola La Mirada de Sant Cugat ha tornat a estar en el punt de mira en els darrers dies. Aquesta vegada, després d'unes declaracions de l'alcalde, Josep Maria Vallès, que qüestionava la construcció del centre en un moment marcat per la baixada de la natalitat. Després de les seves paraules, grups municipals de l'oposició, ERC -soci de Govern de Junts- i el col·lectiu de famílies van criticar que el batlle posés en dubte les futures instal·lacions, que han d'acollir alumnes que actualment viuen el seu dia a dia en barracons, de forma provisional.
Un dels posicionaments més rotunds va arribar a través de l'AFA de La Mirada. A través d'un comunicat a les xarxes socials, les famílies van expressar la seva profunda indignació pel discurs de Vallès als mitjans locals. "Després d’anys d'incompliments, inoperància, promeses buides i maniobres dilatòries sistemàtiques, l'alcalde ara utilitza la baixada de la natalitat com a nova excusa per justificar l'abandó definitiu d'un projecte educatiu que el seu govern ha boicotejat des del primer dia. Aquesta és la crònica d'un sabotatge anunciat", deien en un extens text. En aquest context, les famílies demanen un calendari vinculant pels treballs, transparència per part de l'executiu local i el "cessament de maniobres dilatòries", amb un compromís real per defensar l'educació pública de Sant Cugat.
El mateix Vallès va respondre a la publicació, assegurant que "l’escola la Mirada ja podria estar feta si el govern municipal anterior hagués buscat alternatives com vam fer nosaltres davant un procés judicialitzat. En lloc de fer-ho, es van quedar de braços plegats. Nosaltres sí que vam buscar alternatives i vam aconseguir el consens polític per buscar un nou terreny. I el procés, com bé sabeu, continua endavant. No hem aturat res", reivindicava. En aquesta mateixa línia, el líder polític ha publicat una carta a la qual ha tingut accés el Diari, en la qual defensa el seu compromís amb el projecte. "Vam iniciar el procés per requalificar els terrenys de La Guinardera perquè puguin acollir l'escola La Mirada com indica el cartell de l'Ajuntament que vam plantar-hi perquè tothom sàpiga que són uns terrenys reservats amb aquesta finalitat", expressa.
En la missiva, a més, confirma el calendari previst per desencallar la qüestió. "Si tot va com ha d'anar, entre febrer i març portarem al ple l'aprovació provisional, i la previsió és que la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona aprovi la definitiva abans de l'estiu del 2026", manté. Un cop fet aquest primer pas, serà el Departament d'Educació qui, de la mà del consistori, defineixi com ha de ser l'equipament. "L'objectiu continua sent el mateix: fer la millor escola possible tot escoltant-vos", tanca. Aquest dijous, la comunitat educativa de La Mirada ha convocat, a les 13.30 hores, un dinar familiar davant el consistori de la ciutat, per reclamar el compliment dels compromisos de l'Ajuntament. L'escola és l'única de la xarxa pública municipal que encara no disposa de cuina pròpia, després de nou anys de provisionalitat. Un fet que ara volen corregir.