Creix la preocupació per garantir la seguretat als locals d’oci nocturn a Sant Cugat

Els efectes de l'oci tornen a la primera plana informativa a Sant Cugat. L’Ajuntament ha expressat la seva preocupació, també manifestada per diversos santcugatencs, en relació amb la seguretat en els establiments d'activitat nocturna en el municipi. "La seguretat de les persones és una prioritat absoluta per al consistori, especialment en activitats que poden generar inquietud entre la ciutadania", ha traslladat en un comunicat el consistori.
Arran dels greus fets ocorreguts recentment a Suïssa, el passat 5 de gener, l’Ajuntament assegura que va actuar de manera immediata i preventiva, adreçant-se per escrit a tots els locals d’oci del municipi per recordar-los l’estricta prohibició de qualsevol ús de foc. Aquesta mesura s’emmarca en la normativa vigent d’àmbit estatal i en les disposicions de les direccions generals competents de la Generalitat de Catalunya en matèria d’inspecció i sanció dels establiments d’oci nocturn.
Per això, des del consistori refermen que es treballa de manera coordinada i amb l'assessorament tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), i manté també una interlocució fluida amb la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. L’objectiu és garantir una correcta interpretació i aplicació de la normativa, així com el compliment dels controls periòdics establerts, que s’han de dur a terme cada quatre anys. En aquest sentit, cal recordar que els establiments d’oci nocturn estan sotmesos a controls inicials i tenen l’obligació d’utilitzar materials amb les corresponents característiques d’ignifugació, d’acord amb la normativa de seguretat.
L’Ajuntament sosté que aplicarà criteris estrictes en una qüestió tan sensible com la seguretat, actuant amb responsabilitat, rigor i fermesa, amb la voluntat de garantir una ciutat segura per a tothom, també en l’àmbit de l’oci nocturn. L’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, té previst reunir-se pròximament amb els responsables de totes les sales de festes de la ciutat per abordar aquesta qüestió de manera conjunta i reforçar la coordinació amb el sector.