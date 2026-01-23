Es reprèn la circulació de la xarxa de Rodalies de tot Catalunya amb incertesa i algunes queixes

Torna la normalitat a la xarxa ferroviària catalana després de 36 hores sense servei a causa de l'incident a Gelida de dimarts passat a la nit. Segons han informat des de Rodalies a primera hora d'aquest divendres al matí, s'ha restablert progressivament el servei de tren a totes les línies. Els trens tornen a circular, doncs, després de dos dies d’aturada i de l’acord a què van arribar dijous Govern, Renfe, Adif i maquinistes sobre les condicions per poder restablir progressivament el servei de Rodalies. Durant tota la nit, s'han completat les comprovacions de seguretat de la infraestructura a tota la xarxa amb trens amb un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe. Un cop acabat aquest procés, s'ha reprès el servei a les línies de Rodalies, tot i que algunes línies registren demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.
El servei s'ha vist lleugerament alterat i hi ha hagut canvis en la freqüència de trens. En relació amb això, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, no descartava que al matí d’aquest divendres hi pugui haver incidències en alguns punts després de dos dies sense servei, però va assegurar que l'objectiu és que Rodalies funcioni amb la “màxima normalitat possible” i que s’estava treballant perquè les incidències siguin mínimes. Alguns usuaris han emès les seves queixes a les xarxes socials per la manca d'informació o incertesa de quines línies funciones i amb quina freqüència de pas. Altres expliquen que han baixat a l'andana com cada dia i s'han trobat que no hi ha trens i que ningú els ha informat de la situació.
A part, segons va informar la Generalitat, aquest divendres s’afegeixen 100 autobusos més als transports alternatius a tot Catalunya. Onze d'ells, al Vallès Occidental. Els reforços als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) també es mantenen, després que aquest dijous s'hagin incrementat un 32% els usuaris a la línia del Vallès i un 53% la de Martorell.